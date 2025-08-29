Une deuxième édition bonifiée

Le Symposium de la Chute à l’Ours arrive à grands pas. Dans le cadre de la deuxième édition, les organisateurs ont concocté une programmation bonifiée afin de faire rayonner le talent d’une trentaine d’artistes, du 19 au 21 septembre.

Au site touristique de la Chute à l’Ours, les visiteurs admireront les œuvres de 35 exposants qui proviennent de divers endroits à travers la province, de Montréal à la Côte-Nord. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera d’ailleurs représentée.

Le comité de sélection a choisi soigneusement les participants en se basant sur plusieurs critères, tels que la qualité technique, la démarche artistique, la diffusion et le rayonnement ainsi que l’appréciation générale, fait savoir Éric Bherer, président du comité organisateur du Symposium de la Chute à l’Ours.

Pour la deuxième édition, la présidence d’honneur est assurée par Emmanuelle Gendron. L’artiste peintre, originaire de Chibougamau, se sent à la fois fébrile et heureuse. « L’année dernière, le symposium a été un véritable succès, pas seulement au niveau des ventes et du public. Ça a été un succès au niveau de la synergie des artistes et de la beauté du lieu. Je pourrais dire que je suis comblée de revenir », dit-elle, avec un enthousiasme palpable.

En nouveauté, une programmation d’activités est proposée au cours de l’événement artistique. Le samedi matin, les visiteurs sont invités à participer à une balade de poésie, animée par Emmanuelle Gendron, dans le sentier Mask8àtik8iche.

« Pour ceux qui connaissent mon travail, ils savent que j’allie énormément l’écriture à la création visuelle. Je suis poète depuis ma tendre enfance. J’avais envie de mettre le lieu en valeur. »

L’artiste s’arrêtera à différents endroits dans le sentier afin de partager ses créations littéraires inspirées du site, de la rivière et du son de la nature. Pour les intéressés, il est nécessaire de réserver puisque les places sont limitées.

Le lendemain, à compter de 13 h 30, Emmanuelle Gendron offre un atelier-conférence. Celle-ci parlera de son parcours, de sa démarche et de ses inspirations, tout en créant une œuvre en direct.

De plus, l’Orchestre à vents de Normandin présente deux concerts lors de la journée de samedi, l’un en avant-midi et l’autre en après-midi. Les spectateurs verront en action un quintette de cuivres.

Notons que Jocelyne Brisson ainsi que Sandy Cunningham font partie des artistes invitées. Pour sa part, Sandy Cunningham en est à sa première participation au Symposium de la Chute à l’Ours.

« J’ai vraiment hâte de voir l’endroit et de créer une œuvre sur place. Je vais faire découvrir mon travail et jaser avec les gens », souligne celle qui illustre la symbiose de l’être humain avec la nature dans ses tableaux.

Durant la fin de semaine, il sera possible de mettre la main sur une quinzaine de prix par l’entremise d’un tirage. Entre autres, les visiteurs pourront remporter une toile réalisée par Emmanuelle Gendron d’une valeur de plus de 3800$. Les billets seront vendus sur place au coût de 5 $, au profit de l’événement.

Couronnée de succès, la première édition du Symposium de la Chute à l’Ours a attiré 1451 visiteurs. L’achalandage avait surpassé les attentes des organisateurs.