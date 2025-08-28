De l’art en plein air aux Grands Jardins de Normandin

Les artistes de la région sont invités à sortir crayons et pinceaux en laissant libre cours à leur imagination, à l’occasion d’une activité qui se tiendra aux Grands Jardins de Normandin, le 30 août.

Le pop-up artistique est organisé par les Artistes et Artisans en Arts Visuels (AAAV) de la MRC de Maria-Chapdelaine. Au cours des derniers mois, l’organisme s’est arrêté dans quelques municipalités, dont Dolbeau-Mistassini, Péribonka ainsi que Saint-Stanislas.

« On s’installe dans un endroit qu’on trouve inspirant, dit la présidente de l’AAAV et artiste aux crayons de couleur, Manon LeClerc. On peint et on dessine sur place. On invite la population à venir nous voir. La majorité des artistes vont amener des œuvres qui sont déjà terminées pour montrer leur travail. »

À la fin du mois d’août, l’organisme fait halte à Normandin. Les Grands Jardins représentent un emplacement de choix pour les artistes. « Il y en a beaucoup qui aiment peindre ici, lorsque les fleurs sont à leur maximum. C’est un bel endroit convivial. Il y a beaucoup de passants », indique Mme LeClerc.

Le pop-up artistique est propice aux échanges entre les participants. « Pendant qu’on fait cette activité, les artistes discutent entre eux. On parle de ce qu’on vit en tant qu’artiste. On partage nos expériences. L’expérience n’est pas la même entre un artiste qui pratique depuis trente ans versus un artiste qui pratique depuis quatre ans. Les plus jeunes en profitent pour poser des questions. »

C’est aussi une façon pour le public d’en apprendre davantage sur le métier et les techniques artistiques utilisées, ajoute la présidente de l’organisme.

L’activité gratuite se tiendra au grand pavillon couvert de 10 h à 15 h. Les participants pourront également apporter leur dîner sous forme de pique-nique.

Soulignons que l’AAAV propose une panoplie d’activités tout au long de l’année. Prochainement, les membres prendront part à la deuxième édition du Symposium de la Chute à l’Ours à Normandin, du 19 au 21 septembre. Dans le cadre des Journées de la culture, les artistes seront présents à L’Espace de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau, le 27 septembre de 13 h à 16 h.