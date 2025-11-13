Pour en finir avec les fleurs

Les élections municipales sont finies, on passe à autre chose. La mairesse d’Alma a été réélue (sans grande surprise) et on devrait reprendre nos vies normales à travers tout ça et souhaiter un bon quatre ans à elle et son équipe et même chose pour les autres municipalités du grand Saguenay-Lac-St-Jean.
Mais cette semaine, dans «l’après-match» de ces élections 2025, je n’en reviens simplement pas du chialage incessant sur les résultats à Alma. C’est pas compliqué, on se croirait à Saguenay. Moi qui croyais réellement qu’on était la race supérieure... Si vous n’aimez pas ma métaphore «semi-suprématiste ironique» (pour ceux qui n’ont seulement qu’un degré), remplacez ça par «on se croirait dans une cour d’école remplies d’enfants à problèmes».
En gros, au travers des « Félicitations Mme Beaumont » et des petits émojis de likes et de cœurs, on retrouve inévitablement des « Encore 4 ans de fleurs et pas de place pour les VTT» et autres «Juste des fleurs, des pistes cyclables. C’est à ça qu’elles servent mes taxes? Changer des one-way en double-sens?»
Euh... gang? Oui. C’est exactement à ça qu’elles servent vos taxes. L’aménagement et l’entretien des rues, des quartiers, de son centre-ville, de ses quartiers industriels, tout ça et encore ben des affaires. Et oui la Ville va assurément accorder une partie (probablement mineure) de son budget pour vous garocher des fleurs au visage tel un hippie devant un soldat en 1967.
Moi ça me laisse totalement indifférent les fleurs, mais c’est devenu le symbole d’attaque envers Alma depuis plusieurs années déjà. Les fleurs, c’est woke.
Mais calmez-vous le clavier et prenez un «respir». C’est comme ça que ça marche. La ville d’Alma (ou n’importe quelle ville) ne va pas vous appeler un matin pour vous dire «Félicitations monsieur Bouchard! On vous a choisi comme l’élu suprême. Aujourd’hui on vous redonne toutes vos taxes depuis que vous avez votre maison et vous pouvez choisir d’aménager votre quartier comme vous l’entendez. Nos cols-bleus sont à votre service, faites-nous un plan d’urbanisme et une soumission et ils sont totalement vôtre pour le restant de l’année.»
Non la ville ne va pas vous appeler pour ça. Elle va continuer de faire des conseils de ville, de sonder ses citoyens, de faire des comités, etc. Toutes sortes d’affaires « plates» pour ben du monde sauf ceux qui ont décidé d’y consacrer leur carrière, de faire campagne, de se faire élire démocratiquement, d’endurer vos propos pas toujours réfléchis sur Facebook et faire du mieux qu’ils peuvent chaque jour ouvrable. Oui il se peut qu’en coulisses il y ait du favoritisme, du tataouinage, de la bureaucratie régionale, provinciale et fédérale au travers et plein d’autres choses.
C’est bien normal de contester où vont vos taxes et de remettre en question les décisions de nos élus. J’ai même eu des retours peu flatteurs dans le passé sur quelques-uns de mes dérapages impulsifs... Mais ramener vos arguments chaque fois aux «fleurs» et aux clichés de paroisse habituels ne va pas vraiment faire avancer le groupe. Lâchez Facebook quelque temps, ça vous fera du bien. Allez vous impliquer dans un C.A. ou un organisme bénévole. Ça replace les idées en place.
Ou bien si vous êtes toujours indignés des fleurs et des taxes, faites comme monsieur Collard. Ce brave homme s’est présenté avec ses idées... euh j’ai pas vraiment d’adjectif pour ses idées. Mais il l’a fait et il a remporté 2,5% des voix. C’est 2,5% de plus que mes voix ou la majorité des vôtres. Sinon il vous reste toujours cet espace . Envoyez-nous vos opinions (un texte Word révisé par Antidote de préférence).
Si vous voulez des traverses de VTT en pleine ville, revenir aux années 90-00 avec du béton partout, du bruit de moteurs et pas d’espaces publics pour faire vivre la ville, et bien présentez- vous. Proposez-nous de brûler toutes les fleurs sur un grand bûcher devant l’église St-Joseph. En même temps on brûlera des livres et des vélos. Vous récolterez probablement 3 ou 4% de support et ça serait correct. Quelqu’un vous enverra des fleurs même si vous perdez.