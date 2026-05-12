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Journée nationale des patriotes

Québec désigne la pendaison des patriotes comme événement historique

Émile Boudreau
Le 12 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’approche de la Journée nationale des patriotes, célébrée le lundi 18 mai, le gouvernement du Québec a annoncé la désignation de JeanOlivier Chénier, figure importante des rébellions patriotes de 1837-1838, à titre de personnage historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Dans la même foulée, la pendaison des patriotes est également reconnue comme événement historique.

Par ces désignations, le gouvernement souhaite rappeler le sacrifice de femmes et d’hommes qui ont perdu la vie en luttant pour la reconnaissance de leur nationalité et des institutions plus démocratiques dans le BasCanada, territoire qui deviendra plus tard le Québec.

Rappelons que les rébellions patriotes de 1837 et 1838 constituent l’aboutissement d’une longue crise politique alimentée par les revendications du Parti patriote qui demandait que le pouvoir politique et le contrôle des finances soient exercés par des représentants élus du peuple. Ces soulèvements seront violemment réprimés par l’armée britannique, appuyée par des volontaires loyaux à la Couronne.

Au printemps 1837, JeanOlivier Chénier s’impose comme l’un des chefs patriotes. En novembre de la même année, craignant une insurrection, les autorités coloniales britanniques lancent des mandats d’arrestation pour haute trahison contre plusieurs patriotes, dont Chénier.

Le 14 décembre 1837, environ 1 500 soldats britanniques convergent vers SaintEustache, où se trouvent environ 250 insurgés patriotes. À la tête de ces derniers, Chénier organise la défense. Le combat tourne rapidement à l’avantage des forces coloniales. Retranché dans l’église du village avec une soixantaine d’hommes, il périra en tentant de fuir le bâtiment incendié par les troupes ennemies.

La répression se poursuivra après l’écrasement des rébellions. Des procès sont tenus à Montréal sous le régime de la loi martiale. Sur 108 accusés, 99 sont condamnés à mort. Les exécutions publiques ont lieu sur un échafaud dressé audessus du mur d’enceinte de la prison commune du district de Montréal, aujourd’hui connue sous le nom de prison des PatriotesauPiedduCourant. Les pendaisons du 15 février 1839 marquent la fin de ces exécutions et plusieurs condamnés verront leur peine commuée en déportation vers l’Australie.

Instaurée en 2002 par le gouvernement péquiste de Bernard Landry, la Journée nationale des patriotes vise à souligner l’importance de ces luttes pour la reconnaissance nationale, la liberté politique et l’établissement d’un véritable gouvernement démocratique. Ce jour férié fut célébré pour la première fois en 2003 en remplacement de la fête de Dollard.

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