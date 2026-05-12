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Journée de reconnaissance policière

Huit personnes honorées pour leur courage au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean

Émile Boudreau
Le 12 mai 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire à sept policiers et à un citoyen du Saguenay–LacSaintJean lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue hier à l’École nationale de police du Québec.

Les distinctions ont été attribuées au caporal William Fradette ainsi qu’aux agents du Service de police de Saguenay William Théberge, Kevin Martin, Yan Savard, Alice Potvin, Alexandra Gagnon et Clara Julien. Une Citation d’honneur a également été décernée à PierreLuc Lemieux pour un geste de bravoure accompli à titre de citoyen.

Les policiers ont été récompensés pour une intervention survenue le 4 août 2025, alors qu’un immeuble de trois logements était la proie des flammes. Avant même l’arrivée du service des incendies, les quatre policiers et trois policières ont procédé à l’évacuation des résidents, contribuant à éviter des conséquences plus graves.

De son côté, PierreLuc Lemieux s’est démarqué le 3 mai 2025 en portant secours à deux occupants d’une petite embarcation emportée par le courant près d’un barrage, dans le secteur de Laterrière.

« Je tiens à souligner le courage et le dévouement exemplaires de ces policiers et de ce citoyen qui, par leurs gestes, ont changé le cours des choses dans des situations critiques. », a déclaré la députée de Roberval, Nancy Guillemette, saluant leur sang-froid et leur sens du devoir.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a pour sa part tenu à remercier M. Lemieux de ne pas avoir hésité à mettre sa propre vie en jeu afin de sauver celle d'une personne en détresse.

« Il est la preuve que les policiers ont un sens du devoir aiguisé et qu’ils sont engagés dans le bien-être de la population, et ce, même lorsqu’ils ne sont pas en service. », a-t-il affirmé.

Au total, deux Croix de bravoure, 29 Médailles pour action méritoire et six Citations d’honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai. Depuis 1972, le gouvernement du Québec a remis 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d’honneur, reconnaissant l’engagement exceptionnel de policiers, policières et citoyens à travers la province.

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