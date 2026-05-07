Québec solidaire presse le gouvernement de déposer un projet de loi

Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de légiférer rapidement afin d’encadrer la vente de boissons énergisantes caféinées aux personnes mineures, à la suite du dépôt d’une pétition de plus de 35 000 signatures à l’Assemblée nationale.

Parrainée par le député responsable en matière de santé pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, la pétition réclame une meilleure protection des jeunes de moins de 16 ans face aux risques associés à ces produits.

« Il reste peu de temps avant la fin de la session parlementaire, il faut passer à l'action et adopter une loi. Quand il est question de la santé de nos enfants, il n'y a pas de temps à perdre. », a affirmé Guillaume Cliche-Rivard.

Celui-ci était accompagné de David Miron et Veronica Vera Martinez, parents de Zachary Miron, décédé à l'âge de 15 ans en janvier 2024 après avoir consommé une boisson énergisante dont les ingrédients ont interagi avec une médication prescrite pour son trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, et initiateurs du mouvement Zachary Miron.

« Nous sommes profondément touchés par la mobilisation des derniers mois et par l'ampleur que prend le mouvement Zachary Miron. Il est clair que les attentes de la population vont désormais au-delà de la sensibilisation. Il est temps de passer à des actions concrètes sur le plan législatif. Nous demeurons confiants qu'une solution peut être trouvée d'ici le 12 juin. », ont déclaré les parents de Zachary Miron.

Rappelons que le mouvement Zachary Miron a déjà rallié plusieurs acteurs des milieux de l’éducation, du sport et pharmaceutique. Ensemble, ils réclament un encadrement plus strict de l’accès aux boissons énergisantes pour les personnes mineures au Québec.