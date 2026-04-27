Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon un sondage mené par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec la firme Léger, les produits laitiers se hissent au deuxième rang des produits alimentaires emblématiques du Québec, tout juste derrière le sirop d’érable.

Individuellement, le fromage est nommé comme produit emblématique par 20% des répondants, se positionnant derrière la poutine à 24 %. D’ailleurs, le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean est la seule région où le fromage est plus souvent cité que les produits de l’érable comme produit emblématique du Québec (34 % pour le fromage contre 27 % pour l'érable).

Concernant le célèbre fromage utilisé dans la poutine, le deux tiers des répondants (67 %) utilisent l’appellation « fromage en grains », l’expression plus imagée « fromage skouik-skouik » gagne toutefois du terrain chez les jeunes adultes : elle est utilisée par 41 % des 18‑24 ans et par 25 % des 25‑34 ans.

Le sondage révèle aussi que 97 % des Québécoises et des Québécois affirment consommer du fromage, et 88 % disent en manger chaque semaine.