Comparution de l’auteur de la fusillade au dîner des correspondants

L’auteur présumé de la fusillade survenue samedi soir au dîner des correspondants à Washington comparaît ce lundi. Cole Tomas Allen, 31 ans, sera vraisemblablement inculpé de deux chefs d'accusation, soit le premier pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent, le second pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse.

Rappelons que le suspect, qui est un développeur de jeux vidéos de la Californie, a été appréhendé après des échanges de tirs, alors qu’il portait deux armes à feu et au moins un couteau, selon la version policière. Un membre des services secrets américains aurait été blessé.

Rappelons qu’après les coups de feu samedi, les services secrets ont évacué le président Donald Trump, le vice-président JD Vance et leurs gardes rapprochées de la salle où se tenait le dîner. Donald Trump participait d’ailleurs pour la première fois à cette activité où on retrouvait bon nombre de journalistes et de correspondants.

L’administration de la Maison-Blanche a déclaré dimanche que le suspect cherchait à assassiner le président américain et de hauts responsables de son administration.