Québec solidaire presse le ministre Bonnardel de rouvrir le PEQ

Québec solidaire (QS) intensifie la pression sur le nouveau ministre de l’Immigration, François Bonnardel, afin qu’il procède à la réouverture du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) avant le 5 mai prochain, date de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale.

Rappelons que Christine Fréchette, nouvellement désignée comme chef de la Coalition Avenir Québec et par conséquent première ministre du Québec, avait promis la réouverture du PEQ le 10 février dernier.

« Ça fait des mois que des personnes qualifiées, francophones, intégrées partout au Québec et indispensables à nos milieux de travail vivent dans l'angoisse la plus totale. Pendant que le gouvernement tarde à agir, des gens sont littéralement à quelques jours de devoir quitter le Québec. », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire.

Le parti exhorte ainsi le ministre Bonnardel à agir « sans délai » afin d’éviter des départs qu’il qualifie de « forcés, absurdes et dommageables pour le Québec ». L’hiver dernier, la formation politique avait déposé à l’Assemblée nationale une pétition signée par des milliers de Québécois et de Québécoises en faveur de la réouverture du programme.