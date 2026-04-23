Un véritable tour de force pour sauver la Retraite en or

Quand on veut, on peut. La communauté de Girardville en est la preuve avec la résidence pour aînés la Retraite en or. Grâce à une équipe dévouée, un véritable tour de force a permis de sauver l’établissement d’une fermeture potentielle.

En 2022, la nouvelle direction a lancé un cri du cœur. Le bâtiment nécessitait d’importantes rénovations ainsi qu’une mise aux normes, ce qui demandait des sommes importantes.

« Il était minuit moins une », souffle Line Tanguay, membre du conseil d’administration et conseillère municipale de Girardville.

À son arrivée en poste, en 2021, le maire Vincent Beckert lui a confié le dossier de la résidence la Retraite en or. Elle était loin de se douter de l’ampleur du travail qui l’attendait. En constatant l’état de la résidence pour aînés, elle a retroussé ses manches pour s’attaquer à la situation.

Un nouveau conseil d’administration a été formé. « J’ai été chercher chaque membre un à un. Je voulais des gens de différentes branches », indique Line Tanguay.

Pour assurer la survie de la résidence, il fallait améliorer à la fois le bâtiment, vieux de 44 ans, et les services offerts. La prise en charge des services a été confiée à Aide Chez Soi Nord‑du‑Lac, qui a pu compter sur son personnel soignant et la gestion des cuisines.

Travaux majeurs

Le conseil d’administration a mis en place diverses initiatives visant à optimiser l’entretien de l’installation, assurer la pérennité des infrastructures et à répondre adéquatement aux besoins des résidents.

Comble de bonheur, la communauté a répondu à l’appel. Plus de 180 000 $ ont été recueillis en dons. Citoyens comme entrepreneurs se sont mobilisés. Des bénévoles ont mis aussi la main à la pâte.

Grâce au travail de l’équipe en place, plusieurs montants ont également été obtenus sous forme de subventions. Depuis les quatre dernières années, c’est près d'un million de dollars qui ont été investis dans l’établissement.

L’une des premières améliorations apportées est la modernisation de l’ascenseur. « Lorsqu’on est arrivé, l’ascenseur était condamné. On a des résidents qui ont été jusqu’à six mois sans monter à la cuisine pour manger », fait savoir Marlène Pellicelli, membre du conseil d’administration.

Ces travaux faisaient partie des priorités dans un contexte où l’ascenseur constitue un service indispensable au quotidien. Il permet aux résidents de circuler entre les étages en toute sécurité.

Toiture, chauffe-eau, thermopompe, galeries et patios, plomberie et fenêtres, mains courantes : tout y est passé. La salle à manger a également connu un vent de fraîcheur.

Concernant les exigences gouvernementales, des travaux majeurs ont été réalisés, incluant l’installation de gicleurs, la modernisation de l’éclairage et l’ajout d’un plafond suspendu ainsi que des travaux de peinture. La même année, les portes ont été sécurisées.

Les derniers travaux effectués concernent la réfection des salles de bain dans les 18 appartements.

Confort et bien-être des résidents

Fernand Richer habite à la Retraite en or depuis une quinzaine d’années. « Ma femme était malade. On pensait que ça serait mieux d’être ici. On est arrivé en septembre et elle est décédée en juin. Ça s’est passé vite », raconte-t-il.

Aujourd’hui âgé de 90 ans, Fernand Richer y réside toujours. Il s’est bâti un petit réseau et demeure actif. Il se réjouit d’ailleurs des travaux réalisés à l’établissement : « Les rénovations ont beaucoup amélioré la résidence. Ça nous apporte un meilleur confort. »

Pour ce dernier, il était inconcevable de partir de Girardville. Pouvoir rester dans son village le rassure profondément.

Rester dans la communauté

Pour le conseil d’administration, il était important que la résidence demeure dans la communauté. C’est pourquoi les membres ont porté le projet avec autant de cœur.

« Je suis née à Girardville. Les personnes qui habitent ici, je les connais toutes, dit Line Tanguay. Je ne pouvais pas imaginer déraciner des personnes âgées de leur milieu. »

L’équipe en place est fière du travail accompli. L’établissement a retrouvé sa vitalité. Des défis subsistent néanmoins, et les dons demeurent un soutien précieux pour la suite.

La population est invitée à prendre part à une journée portes ouvertes, le 2 mai à partir de 13 h 30, afin de découvrir l’ensemble de ces transformations.