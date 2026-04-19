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Crue printanière

Avis d’évacuation à Saint-Thomas-Didyme

Charles-Antoine Desmeules
Le 19 avril 2026 — Modifié à 15 h 29 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme recommande aux citoyens habitant sur le 2e Rang d’évacuer dès maintenant, puisque la crue des eaux menace le pont du secteur.

Une douzaine de citoyens sont touchés par cette demande, émise par le ministère des Transports (MTMD), qui a procédé à la fermeture du tronçon de route.

Un événement de ce genre n’est pas nouveau, informe la mairesse de Saint-Thomas-Didyme, Sylvie Coulombe, en entrevue avec Radio-Canada.

Elle précise que la situation demeure préventive pour l’instant et que les eaux n’ont pas atteint le niveau du pont.

La plupart des résidents préféreraient demeurer à leur domicile, malgré les risques possibles.

Les autorités municipales invitent la population à se rendre au stationnement de l’église.

Les citoyens sont également priés de s’inscrire auprès de la municipalité afin de recevoir les mises à jour sur l’évolution de la situation.

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