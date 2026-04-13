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Lundi, 13 avril 2026

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Dolbeau-Mistassini

Lancement de la campagne pour soutenir l’accès au camp de jour adapté

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Durant la fin de semaine, Dolbeau-Mistassini a donné le coup d’envoi à sa campagne de financement annuelle visant à permettre à des jeunes ayant des besoins particuliers de participer à son camp de jour estival qui se déroulera du 29 juin au 14 août, rapporte Radio-Canada.

En 2025, la campagne a permis d’amasser 10 300 $, une somme grâce à laquelle une quinzaine d’enfants ont pu prendre part au camp de jour. La Ville sollicite à nouveau les entreprises et les citoyens pour renouveler cet élan de solidarité.

Les jeunes visés par le programme peuvent provenir de familles à faibles revenus, vivre avec des handicaps, des limitations physiques ou intellectuelles, ou encore se retrouver dans des situations de vulnérabilité sociale. Pour assurer une sélection adaptée, la Ville collabore étroitement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ainsi, les enfants seront choisis parmi les familles déjà suivies par les services du CIUSSS et pour lesquelles l’accès au camp de jour représenterait un bénéfice significatif. Chaque dossier d’enfant sera analysé individuellement, ce qui permet d’offrir une participation modulée : certains jeunes bénéficieront de l’ensemble des semaines de camp, tandis que d’autres y participeront pour une période plus courte, selon leurs besoins et leur situation familiale.

Selon la municipalité, ce programme permet d’offrir à des enfants issus de milieux moins favorisés l’occasion de profiter de vacances estivales et aux familles ayant un enfant avec un handicap ou des limitations de bénéficier d’un répit.

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