La Ligue des propriétaires reprend le flambeau du Festival de la pêche blanche

Préparez vos cannes et vos hameçons : le Festival de la pêche blanche de Vauvert arrive sur les glaces du Lac-Saint-Jean, du 5 au 8 mars. Après 25 ans d’organisation par le Club récréatif de Vauvert, c’est maintenant la Ligue des propriétaires de Vauvert qui reprend les rênes de l’événement.

À cause du manque de bénévoles à l’administration et du manque de participation dans les activités, le Club récréatif de Vauvert met fin à ses opérations.

« On est en train de fermer. On est là-dedans. On a vidé une partie du local et on a vendu les équipements. On n’a pas encore fini. On est en train de liquider ça », fait savoir le président, Jocelyn Audet.

Le Club récréatif de Vauvert offrait depuis 25 ans diverses activités aux citoyens du secteur. Dans son local, situé au Centre touristique Vauvert‑sur‑le‑Lac‑Saint‑Jean, on retrouvait notamment des tables de billard et des équipements d’entraînement. Mais au fil du temps, l’engouement s’est peu à peu estompé.

Une partie du matériel a été donné et l’autre partie a été vendue. « Les fonds seront remis à deux associations, la Fondation Maria-Chapdelaine et la Maison Colombe-Veilleux. On va remettre les montants d’argent à la remise des prix du tournoi, le 8 mars. »

Il était important pour le Club d’assurer la continuité du Festival de la pêche blanche. La Ligue des propriétaires de Vauvert a donc pris la relève. « Ça fait plusieurs années que le tournoi existe et ça marche. On a 125 inscriptions. Sur le lac, c’est plein de monde. Nos commanditaires ont quand même accepté de rester vu qu’on transférait », se réjouit Jocelyn Audet, également directeur de la Ligue des propriétaires de Vauvert.

Tous les amateurs de pêche sont invités à prendre part à la 26e édition de l’événement. Des prix seront remis pour la plus grosse prise. Quatre espèces font partie de la compétition, soit le doré, le brochet, la perchaude et la lotte. Un prix de la relève sera également remis pour les jeunes inscrits de moins de 18 ans.

Un dîner hot-dog sera offert gratuitement aux participants, le 7 mars.

Les frais d’inscription sont de 10 $. Les participants peuvent s’inscrire sur place, entre 9 h et 17 h 30. Le site se trouve à 5,5 kilomètres du Centre touristique.