Mercredi, 18 février 2026

Prix des voyages en hausse

Les conséquences directes des problèmes de Cuba

Le 17 février 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Il faudra plonger votre main plus profondément dans votre portefeuille si vous désirez vous rendre dans une destination soleil dans les prochains mois. Les multiples problèmes vécus à Cuba, dont le manque de personnel et la pénurie d’essence, font que plusieurs clients d’agences de voyages font des pieds et des mains pour faire relocaliser en urgence leur destination.

Or, on constate en ce moment des hausses de prix sur tout ce qu’il y a de destination. Une agente de voyages confie au 92,5 Ma radio d’Ici qu’à titre d’exemple actuellement, des hausses sur certaines destinations comportent facilement 500 $ de plus.

Les gens qui devaient partir pour Cuba se sont effectivement tournés vers d’autres destinations. Le phénomène populaire veut aussi que depuis quelques années, les voyages pendant la semaine de relâche sont plus chers, mais que Cuba était plus abordable.

Cuba n’étant plus disponible, ça complique la donne. Le Journal de Québec fait aussi état du nombre de voyages à 2 000 $ et moins qui a carrément chuté. Cette semaine, on ne recense que 37 forfaits sous ce prix, alors que la semaine précédente – déjà sans inclure Cuba –, on en comptait 159. En quelques jours, les transporteurs ont clairement ajusté leurs tarifs à la hausse. 

