Mercredi, 18 février 2026

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance un nouveau balado

Émile Boudreau
Le 17 février 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose une nouvelle façon d’informer et de sensibiliser la population de la région avec le lancement de Discussions de corridors, un balado entièrement dédié à la santé et aux services sociaux.

À travers une série d’entretiens avec des professionnels issus de diverses disciplines, le balado invite les auditeurs à explorer des thèmes leur propre santé. Habitudes de vie, activité physique, sommeil, alimentation, gestion de l’anxiété : autant de sujets qui seront abordés au fil de la première saison dans l’objectif d’offrir aux citoyens des connaissances utiles et des outils concrets pour améliorer leur santé au quotidien.

« L’objectif de ce balado est d’éveiller l’intérêt des gens pour leur santé, de nourrir leur curiosité et d’approfondir leurs connaissances, tout en les divertissant. Mais surtout, nous voulons leur offrir des outils concrets pour qu’ils puissent avoir un impact réel et positif sur leur propre santé. », a déclaré Vanessa Boivin, directrice des communications et affaires publiques du CIUSSS.

En complément aux épisodes, des fiches à imprimer seront mises à la disposition des auditeurs. Celles‑ci résumeront les principaux conseils à retenir, facilitant ainsi l’intégration des recommandations dans leur routine.

Les deux premiers épisodes de Discussions de corridors sont déjà disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, le site Web du CIUSSS ainsi que sur les différentes plateformes sociales de l’organisation. Le CIUSSS invite par ailleurs la population à s’abonner aux différentes plateformes pour ne rien manquer des épisodes à venir.

