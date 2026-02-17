La SAAQ reconnaît ses torts et promet des actions concrètes

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) affirme prendre acte des conclusions du rapport de la Commission d’enquête sur sa gestion de la modernisation de ses systèmes informatiques, déposé hier.

Rappelons que le document, sévère envers la haute direction de la société d’État et certains ministres, reproche notamment un manque de transparence envers les élus et la population concernant la gestion du projet de transformation numérique CASA, un lancement chaotique de la plateforme SAAQclic et une augmentation importante du coût total du projet.

Par communiqué, la société d’État a voulu présenter ses excuses à l’ensemble des Québécois et Québécoises pour ses échecs et assure collaborer pleinement avec le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission Gallant, lesquelles s’ajoutent déjà à celles promulguées par le Vérificateur général du Québec, l’Autorité des marchés publics et la cellule de restructuration mise en place par Québec.

« La SAAQ transformera ces recommandations en actions et elle ne ménagera aucun effort pour y arriver. Nous devons en tirer des leçons. Nous présenterons bientôt à la population un plan structuré qui détaillera les actions que nous entreprendrons à la suite de l'analyse de chacune des recommandations de la Commission. », a déclaré Serge Lamontagne, président-directeur général de la SAAQ.

L’organisation souligne d’ailleurs avoir déjà entrepris certaines démarches, notamment l’ajout de nouveaux contrôles internes, l’élaboration d’un plan d’action en gestion contractuelle et le renforcement de l’encadrement associé à ces processus. Les profils de compétence exigés pour les postes de haute direction, incluant ceux du conseil d’administration, ont aussi été révisés.

Réaction du gouvernement Legault

Du côté du gouvernement, le premier ministre François Legault dit lui aussi prendre acte des conclusions de la Commission d’enquête. Son cabinet indique que Québec analysera soigneusement les recommandations avant de les appliquer « le plus rapidement possible ».

« Le rapport est très détaillé sur les décisions, les lacunes et les défaillances qui ont mené à ce fiasco et aux dépassements de coûts. Il démontre clairement que l'information transmise à l'État n'a pas toujours été complète ni transparente. Nous allons prendre le temps d'analyser les recommandations et nous assurer de les mettre en œuvre rapidement. », a assuré François Legault.

Un comité de suivi, placé sous la responsabilité de la présidente du Conseil du trésor, a été créé afin d’assurer la mise en œuvre des recommandations. Le gouvernement analysera également les recours juridiques possibles à l’encontre des personnes « en position de responsabilité » impliquées dans ce fiasco. La SAAQ est invitée à faire de même au sein de sa propre organisation.