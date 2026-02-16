La CAQ accusée d’avoir « créé une génération de locataires »

Lors d’une interpellation de deux heures tenue la semaine dernière à l’Assemblée nationale, la ministre responsable de l’Habitation a été vivement critiquée par la porte‑parole libérale en matière d’habitation, Virginie Dufour.

Selon la députée des Mille‑Îles, les huit années de gouvernance caquiste ont été marquées par une « inaction » en matière d’accès à la propriété, particulièrement pour les jeunes ménages québécois.

Virginie Dufour soutient que le principal legs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en habitation serait d’avoir « créé une génération de locataires ». Elle affirme que, depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Legault, l’accès à la propriété a reculé dans toutes les régions du Québec. Les mises de fonds exigées auraient « explosé » et le coût des propriétés serait devenu « hors de contrôle », excluant ainsi une large part des jeunes ménages du marché immobilier.

« L'accès à la propriété est un angle mort du gouvernement de la CAQ. À preuve, le taux de propriété a reculé au Québec pour la première fois depuis 50 ans. Dans plusieurs régions, le coût de propriété représente maintenant plus de la moitié du revenu disponible. C'est une pression financière insoutenable pour les jeunes ménages. Face à la hausse rapide et soutenue des prix des propriétés, des mesures gouvernementales structurantes sont nécessaires, rapidement. », a-t-elle déclaré.

Le Parti libéral du Québec soutient par ailleurs que l’accès à la propriété doit être considéré comme un outil central de rétention et d'enracinement dans le contexte démographique actuel. Selon la formation politique, les obstacles à l’achat pourraient même décourager de jeunes couples à fonder une famille, contribuant ainsi à fragiliser davantage la natalité au Québec.

« La propriété stabilise les familles, favorise l’enracinement régional et encourage les projets de vie à long terme », a insisté Virginie Dufour. Elle a également rappelé les engagements de son parti en matière d’habitation, notamment la hausse du seuil d’exemption de la TVQ sur les nouvelles constructions et la création d’un programme de mise de fonds destiné aux premiers acheteurs.