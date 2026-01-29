Le projet du parc éolien dans la zone Chamouchouane franchit une autre étape

Pendant trois jours, du mercredi 21 janvier au vendredi 23 janvier, Hydro-Québec a présenté à la population l’évolution du projet dans le premier de deux secteurs du parc éolien Utshishkau, d’une capacité de 392 MW, situé dans la zone Chamouchouane. Ces consultations ont eu lieu à Mashteuiatsh et à Saint-Félicien.

L’accessibilité sociale étant au cœur du projet, plusieurs représentants de la société d’État ont répondu aux questions des nombreuses personnes qui ont participé à ces séances d’information.

Rappelons qu’en juillet 2024, une entente de partenariat pour exploiter 3 000 MW dans ce secteur, fut signé entre les quatre partenaires du projet, soit Hydro-Québec, la MRC du Domaine-du-Roy et les communautés de Mashteuiatsh et Wemotaci.

Toutefois, avant de définir un plan préliminaire d’implantation des éoliennes, plusieurs activités sont nécessaires, soit des études environnementales, des analyses techniques et des échanges avec les communautés impliquées sur ce projet.

Un vaste territoire

Hydro-Québec vise à développer, au total, 3 000 MW dans la zone Chamouchouane sur un territoire de 5 000 kilomètres carrés.

En avril 2025 la communauté de Mashteuiatsh a toutefois demandé de mettre sur pause les activités du poste à 735-315 kV Metapelutin. « Il s’agit d’un poste à construire, pour intégrer l’énergie éolienne de 2 400 MW, alors que celui de Chamouchouane, situé à La Doré, existe depuis longtemps. Il peut prendre en charge 600 MW », explique-t-elle.

Plan d’implantation préliminaire

La consultation des derniers jours a donc permis de faire connaître à la population le plan d’implantation préliminaire du projet dans le premier de deux secteurs du parc éolien Utshishkau. « On peut y voir une carte avec les endroits potentiels où l’on désire implanter les éoliennes. Au total, 72 emplacements sont prévus. Par contre, il y en a entre 5 et 16 qui figurent comme des positions alternatives et qui peuvent être retirées », commente la responsable des communications.

Le nombre total d’éoliennes dépendra de la grosseur de celles qui seront retenues par Hydro-Québec. Les plus petites peuvent produire 6MW et les plus grosses 7,2MW. « En fonction du modèle retenu, on pourrait donc voir entre 66 ou 55 éoliennes. C’est pour cette raison que l’on analyse les plus d’endroits possibles pour être en mesure de bénéficier d’un choix plus vaste. »

Mentionnons que lorsqu’Hydro-Québec établira le plan d’implantation préliminaire de la zone 2, il sera également présenté à la population.

« Pour les prochaines étapes du projet, les gens pourront participer à un Webinaire d’information. Nous allons également mettre en place un groupe de travail pour approfondir certains enjeux et finalement, un site web consacré au projet permettra d’informer les gens et recueillir les commentaires », conclut Valérie Aubut.