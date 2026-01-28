Les bleuets sauvages démontrent des bienfaits notables pour la santé

Une nouvelle étude scientifique regroupant 24 années de recherches confirme ce que plusieurs analyses laissaient déjà entrevoir : les bleuets sauvages auraient des effets significatifs sur la santé humaine.

Publiée dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition, l’étude compile une douzaine d’essais cliniques menés dans quatre pays et s’appuie sur les travaux d’un symposium d’experts organisé par la Wild Blueberry Association of North America (WBANA) à Bar Harbor, dans le Maine.

Les douze spécialistes qui ont participé au symposium proviennent de domaines variés, allant de la nutrition à la physiologie, en passant par les sciences alimentaires, la diététique, le métabolisme nutritionnel, la santé cardiovasculaire et cognitive, la santé intestinale, la microbiologie et la recherche clinique.

Des effets positifs sur plusieurs fonctions biologiques

Selon les auteurs, la consommation de bleuets sauvages favoriserait plusieurs aspects de la santé cardiométabolique, dont une amélioration du fonctionnement des vaisseaux sanguins, une réduction de la pression artérielle, une meilleure gestion des lipides et une optimisation du contrôle glycémique.

Des changements bénéfiques au niveau du microbiome intestinal ont également été observés, tout comme une amélioration de certaines fonctions cognitives, telles que la mémoire et la vivacité d’esprit.

Pour Sarah A. Johnson, auteure principale de l’étude, le secret de ces petits fruits réside dans leur richesse nutritionnelle.

« Ce qui rend les bleuets sauvages si remarquables, c’est qu’ils contiennent de nombreux polyphénols et nutriments et qu’ils ne semblent pas exercer leurs bienfaits pour la santé par un seul mécanisme. », explique-t-elle.

Selon elle, les données probantes indiquent que ces fruits peuvent soutenir plusieurs fonctions biologiques pertinentes pour la santé en agissant sur les vaisseaux sanguins, l’inflammation ou le stress oxydatif.

Une consommation régulière pour des bénéfices durables

L’étude confirme également que les effets bénéfiques apparaissent surtout lorsque les bleuets sauvages sont consommés régulièrement et en quantité raisonnable, soit une tasse par jour, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

« Les bleuets sauvages sont consommés depuis des milliers d’années », indique Dorothy KlimisZacas, co-auteure de l’étude. « Les connaissances traditionnelles reconnaissent leur valeur et les recherches actuelles continuent d’explorer comment la composition des bleuets sauvages peut favoriser la santé lorsqu’ils sont consommés dans le cadre d’une alimentation équilibrée. », conclut-elle.