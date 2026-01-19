Les rapprochements récents entre la Chine et le Canada ne font pas que des heureux, alors que certains demeurent sceptiques face aux intentions de Pékin. Parmi eux, le député bloquiste de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, appelle à la prudence.

Selon Radio-Canada, le député jeannois voit le rétablissement diplomatique d’un bon œil, mais confie que les enjeux de cybersécurité et de droits de la personne doivent être adressés en priorité.

Rappelons que la semaine dernière, Mark Carney était de passage à Pékin pour une rare visite, après avoir conclu un accord qui autorise l’entrée de 49 000 véhicules chinois sur le sol canadien, en échange d’une levée de tarifs contre les fruits de mers et des produits à base de canola créés ici.

Selon le député bloquiste, le premier ministre fait fausse route dans le dossier des véhicules chinois, précisant que dans les chaînes d'approvisionnement de la construction de ces véhicules-là, il y a du travail forcé et du travail d'enfants et que ce n'est pas pour rien que ces véhicules-là coûtent 35 000 dollars et moins.

M. Brunelle-Duceppe a également des craintes sur le travail forcé des Ouïghours, minorité musulmane en Chine dont la Chambre des communes a reconnu son génocide en 2021, qui formerait une bonne partie de la main-d’œuvre automobile.