Geneviève Guilbault annonce son départ de la vie politique

Les mauvaises nouvelles continuent de se succéder pour la Coalition Avenir Québec (CAQ). Après l'annonce de la démission du premier ministre François Legault plus tôt cette semaine, voilà que la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a annoncé ce dimanche qu'elle quittera la vie politique, à l'issue de son mandat actuel.

La politicienne a mis en relief des raisons familiales, évoquant d'abord ses jeunes enfants et ses parents, à qui elle veut accorder davantage de temps. Suivant un bilan de ses réalisations, la ministre a fait part d'une importante prise de conscience en décembre dernier.

« S’engager pour quatre autres années nous mènerait à ce que mes enfants aient 10 et 12 ans, à l’aube de l’adolescence. Dans la mesure où j’ai eu mes enfants alors que j’étais élu et qu’ils ne m’ont jamais autrement qu’en faisant de la politique, autant dire que j’aurai passé toute leur enfance à ne faire, essentiellement, que de la politique », a déclaré la ministre, avouant que la crainte du regret a pris le dessus.

Geneviève Guilbault a aussi précisé que bien que son départ soit annoncé dans les jours suivant l'annonce de celui du premier ministre Legault, sa décision n'est pas liée à celle de ce dernier.

« C’est une décision qui, chez nous, est prise depuis longtemps. », a ajouté la députée.

La décision de Geneviève Guilbault de quitter la politique au terme de son mandat fait aussi en sorte de tirer un trait sur une éventuelle participation de cette dernière à la course, visant à choisir le ou la successeur(e) de M. Legault à la tête du parti.

Mme Guilbault aura été députée depuis 9 ans à l'issue de son mandat. Outre le ministère des Transports et de la Mobilité durable, elle aura également été vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique.

Le départ de Mme Guilbault s'inscrit dans la lignée d'autres ténors de la formation dans les derniers mois, suffit de mentionner ceux de l'ex-ministre de la Santé Christian Dubé, de l'ex-ministre des Affaires municipales Andrée Laforest et, antérieurement, celui de Pierre Fitzgibbon en septembre 2024.

Les élus de la région réagissent

Des élus caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont réagi sur Facebook à l'annonce de Geneviève Guilbault.

Le ministre responsable de la région et député de Lac-Saint-Jean, Eric Girard, a indiqué avoir « énormément d'admiration pour tout le travail qu'elle a accompli et les sacrifices qu'elle a consentis pour remplir son rôle de députée et de ministre. »

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, a de son côté décrit Geneviève Guilbeault comme une « femme extraordinaire » et « toujours à l’écoute des besoins de nos régions ».

Commission Gallant

Rappelons également que, plus tôt cette semaine, celle qui a été un témoin clé de la Commission Gallant a reçu un préavis de "mauvaise conduite", en lien avec son témoignage dans le fiasco de la plateforme SAAQClic.

Le préavis, qui précède le rapport officiel de la Commission, faisait état qu'une partie de son témoignage et une partie de ceux faits par les membres de son ancien cabinet des Transports n'étaient pas crédibles.

On peut se demander si ce préavis a aussi pu jouer un rôle dans l'étonnante annonce de ce dimanche, annonce qu'elle a dit mûrir depuis longtemps.