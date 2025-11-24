Consommation d’eau limitée et pression réduite dans le secteur Mistassini

Des travaux réalisés au réservoir Rousseau, dans le secteur Mistassini, pourraient entraîner à compter de ce lundi une baisse de pression dans le réseau d’aqueduc ainsi que la présence d’eau jaune ou brouillée dans certaines résidences.

La Ville de Dolbeau-Mistassini précise toutefois que l’eau demeure potable malgré ces désagréments. Seules quelques habitations sont visées par une coupe planifiée et les résidents concernés ont été avisés par écrit.

Afin de réduire les risques de pénurie dans certains secteurs, la Ville invite l’ensemble des résidents du secteur Mistassini à limiter leur consommation d’eau durant les heures de pointe jusqu’à la fin des travaux, prévue le vendredi 28 novembre.

Durant cette période, il est recommandé de privilégier des douches courtes plutôt que des bains et, si possible, de les décaler entre 20 h et 6 h du matin. L’utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle devrait également être programmée après 20 h. Les citoyens sont invités à éviter de laisser couler l’eau inutilement pour la réchauffer ou la refroidir, en privilégiant l’usage du micro-ondes pour obtenir de l’eau chaude ou du réfrigérateur pour s’assurer qu’elle soit bien froide. Il est aussi conseillé de fermer le robinet lors des soins personnels, comme le brossage de dents, et de rincer la vaisselle dans un bac d’eau plutôt qu’à l’eau courante.

La Ville rappelle enfin l’importance de demeurer attentif aux mises à jour liées à l’évolution du chantier. Pour ne rien manquer des avis et informations, les citoyens peuvent s’inscrire au système d’alertes municipales en créant leur compte sur la plateforme Bciti+.

Rappelons que la mise à niveau du réservoir Rousseau, représentant un investissement de 2 M$, fait partie des projets qui figurent dans le plan triennal d’immobilisation 2026-2028.