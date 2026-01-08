Le député de Dubuc François Tremblay arrêté pour facultés affaiblies

Le député de Dubuc de la Coalition Avenir Québec, François Tremblay, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies dans la nuit de mercredi à jeudi avec un taux d’alcoolémie avoisinant le double de la limite autorisée.

L’incident est survenu aux environs de 1h 30 du matin. François Tremblay circulait alors dans son comté, donc dans le secteur de La Baie, lorsque que son véhicule a percuté une clôture et un banc de neige près d’une voie ferrée.

D’après nos informations, le député Tremblay venait de quitter un bar et aurait pris sa voiture. Après son arrestation, le député a été conduit au poste de police. Un test a révélé que son taux d’alcool s’élevait à près du double de la limite permise dans le sang.

Personne n’a été blessé lors de l’impact.

François Tremblay a été élu en 2018 sous la bannière de la CAQ dans le comté de Dubuc. Plus de détails à venir.