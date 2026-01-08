Mark Carney part pour la Chine et la Suisse

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé qu’il se rendra en République populaire de Chine du 13 au 17 janvier 2026 puis à Davos, en Suisse, du 19 au 21 janvier 2026, pour participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Au cours de son séjour en Chine, le premier ministre rencontrera le président chinois Xi Jinping, poursuivant ainsi le dialogue amorcé lors de leur première rencontre en octobre dernier.

Il s’entretiendra également avec le premier ministre Li Qiang et plusieurs dirigeants gouvernementaux et chefs d’entreprise. Les discussions porteront principalement sur le commerce, l’énergie, l’agriculture et la sécurité internationale.

Selon le gouvernement fédéral, la Chine demeure le deuxième partenaire commercial du Canada, avec des échanges entre les deux pays totalisant 118,7 milliards de dollars en 2024.

Forum économique mondial

Après la Chine, le premier ministre se rendra à Davos, en Suisse, du 19 au 21 janvier, pour participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial. Cet événement rassemble des leaders mondiaux issus des milieux gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile.

Il y rencontrera notamment des responsables du gouvernement suisse, des investisseurs et des chefs d’entreprise afin de promouvoir le Canada comme une destination privilégiée pour les capitaux et les investissements internationaux en matière de ressources naturelles, d’agriculture, d’énergie et de technologies de pointe.

« En cette période de perturbation du commerce mondial, le Canada s'emploie à bâtir une économie plus compétitive, plus durable et plus autonome. Nous forgeons de nouveaux partenariats partout dans le monde afin de transformer notre économie, qui dépendait jusqu'à présent d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte et plus résiliente face aux secousses mondiales », a déclaré le premier ministre dans un communiqué.