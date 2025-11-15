La Ville de Dolbeau-Mistassini organise une soirée d’information, le 18 novembre, afin de présenter le projet de complexe hôtelier ainsi que la zone résidentielle et récréative sur le site adjacent à la marina.

Cette initiative a pour objectif de dynamiser l’offre touristique et économique locale, fait savoir le maire Rémi Rousseau.

« Il y a eu un appel à proposition qui a été lancé en 2024 pour optimiser l’usage du site du secteur de la Friche. C’est l’ancien site du Festival Western. Suite à ça, on a eu une entreprise qui avait un intérêt pour présenter leur projet concernant un hôtel. Ce n’est pas seulement un projet qui se limite à un hôtel. Ça répond à différents besoins de la population, surtout au niveau des usagers de la marina », soutient-il.

Soulignons que des études ont mis en évidence le besoin de diversifier l’offre d’hébergement touristique à Dolbeau-Mistassini.

Lors de la soirée d’information, les citoyens auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet ainsi que sur les étapes déjà réalisées. Les principaux constats des études soutenant cette initiative seront présentés. Le promoteur, Éric Larouche, dévoilera le concept. Enfin, les personnes présentes prendront connaissance des paramètres de l’entente préliminaire et des prochaines étapes à venir. Une période d’échanges avec le public suivra les présentations.

L’événement se tiendra le 18 novembre à l’hôtel de ville à compter de 18 h 30. Il est nécessaire de confirmer sa présence en remplissant un formulaire en ligne.