Un pas de plus vers l’accessibilité universelle à Dolbeau-Mistassini

La Ville de Dolbeau-Mistassini se dote d’un tout premier plan d’action à l’égard des personnes handicapées, ce qui représente un pas de plus vers l’accessibilité universelle au sein de la municipalité.

L’élaboration du plan d’action est d’abord et avant tout une obligation gouvernementale, en lien avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, comme l’explique la coordonnatrice des loisirs et de la qualité de vie à la Ville, Patricia Caouette.

Celle qui est responsable du plan d’action souhaitait aborder l’accessibilité universelle au sens large. Sa démarche, qui se veut inclusive, a été guidée par une question centrale : comment rendre les lieux et l’information accessibles au plus grand nombre ?

En collaboration avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Ville de Dolbeau-Mistassini a tenu une consultation publique, en juin dernier, dans le but de recueillir les points de vue et les recommandations de la population. Près de vingt personnes, tels que des intervenants, des personnes en situation de handicap ainsi que des proches aidants, y ont participé.

Patricia Caouette tire du positif de cette expérience : « Les discussions étaient vraiment enrichissantes. On sentait que les gens avaient besoin d’adresser certaines choses en lien avec des freins qu’ils peuvent vivre pour l’accès à plein de choses. »

Cinq grands champs d’intervention ont émergé, soit l’accessibilité universelle des lieux et des bâtiments, la promotion et la sensibilisation, l’emploi, les loisirs et la sécurité.

En ce sens, les obstacles à l’intégration des personnes handicapées ont été identifiés dans différents secteurs d’activités.

État des lieux

Le Plan d’action 2026-2028 débutera en janvier prochain. Des actions ciblées ont été définies, assorties d’un échéancier. La première année servira, en règle générale, à faire un état des lieux.

Par exemple, il a été observé que plusieurs aménagements physiques, tels que des trottoirs, des rues ou des intersections, présentent des difficultés d’accès.

En matière d’aménagement des espaces publics selon les principes d’accessibilité universelle, il est prévu de recenser les intersections et les zones problématiques pour les personnes handicapées, tout en établissant une liste de priorités pour les interventions correctives.

Aussi, le centre plein air Do-Mi-Ski est actuellement inaccessible aux personnes handicapées. Dans cette optique, la Ville prévoit d’intégrer des mesures d’accessibilité universelle lors de sa mise à niveau, notamment en appliquant les normes en vigueur dans la conception du nouveau pavillon d’accueil. Les travaux seront surveillés afin de garantir le respect des principes d’accessibilité à chaque étape.

Alors que les équipes municipales n’intègrent pas systématiquement les normes d’accessibilité universelle dans les projets de réfection ou de rénovation, la Ville compte offrir des formations sur le sujet aux équipes concernées, et ce, de façon continue.

Au niveau des loisirs, la collection de la bibliothèque municipale est peu accessible à certaines personnes en situation de handicap. La solution? Acquérir des livres audio ou des livres en gros caractères pour la clientèle.

Dans tous les cas, la Ville assurera un suivi continu tout au long du déploiement du plan d’action.

« Chaque fin d’année, on va mettre en ligne le suivi du plan d’action. On aimerait ça aussi que la population soit impliquée en continu dans le processus d’amélioration », soutient Patricia Caouette.