La Maison de la famille Parensemble lance un cri du coeur

À Dolbeau-Mistassini, la Maison de la famille Parensemble lance un cri du cœur. La fin prévue en mars du projet pilote de travailleurs de proximité, soutenu par le gouvernement du Québec, menace de priver les familles les plus fragiles d’un soutien essentiel.

Depuis la dernière année, l’organisme communautaire est confronté à une série de coupes budgétaires, comme le retrait du financement du ministère de la Famille pour l’entretien et la rénovation de la maison, la fin des groupes de parents Y’APP ainsi que la fin du service de jumelage. Et le plus préoccupant reste à venir : la perte de l’intervenante de proximité.

« C’est cette coupe qui fait le plus mal parce qu’elle touche directement la mission de Parensemble, celle d’accompagner et de soutenir les familles qui en ont le plus besoin », dit la directrice générale de l’organisme, Isabelle Lamontagne.

Depuis maintenant deux ans et demi, Nadia Dallaire occupe le poste d’intervenante de proximité au sein de Parensemble. Elle accompagne les familles les plus vulnérables ou isolées de la MRC de Maria-Chapdelaine, leur offrant écoute, soutien et ressources adaptées à leurs réalités.

Le travail de proximité sort des sentiers battus, misant sur une présence active sur le terrain et une approche adaptée aux réalités locales. Face à la grandeur du territoire, l’accès aux services demeure un défi pour bon nombre de familles, observe Nadia Dallaire. Par son travail, elle aide les personnes à se déplacer d’une municipalité à l’autre.

L’intervenante organise aussi des activités pour créer des liens avec les citoyens. « Pour me faire connaître, j’ai récemment organisé une séance de magasinage VIP au Comptoir vestimentaire de Girardville », souligne-t-elle.

Nadia Dallaire est devenue une référence sur le territoire, autant pour les familles que pour les partenaires. « Elle connaît le milieu. Elle connaît les ressources. On se réfère aussi beaucoup à elle chez Parensemble. Ça devient un pivot familial dans la communauté », soutient Isabelle Lamontagne.

Au quotidien, l’intervenante de proximité constate les effets positifs de son travail grâce aux témoignages reçus. « Plusieurs personnes me disent qu’elles ne connaissaient pas les services disponibles et maintenant elles y ont accès. Que ce soit pour un accompagnement budgétaire, un soutien en cas de violence conjugale ou une aide liée à la perte d’un logement, ce sont toujours des situations de grande vulnérabilité et des besoins essentiels. »

Le gouvernement du Québec a fait le choix de ne pas reconduire le projet pilote. À Dolbeau-Mistassini, le service prendra fin en mars prochain. Nadia Dallaire s’en désole. L’intervenante de proximité a l’impression de laisser tomber ces familles, en leur retirant un filet social.

Pour sa part, Isabelle Lamontagne souhaite que cette initiative demeure dans la communauté. « J’ai essayé et j’essaie encore de trouver du financement pour le garder. C’est sûr qu’on vit dans une période présentement ou il y a des coupes dans tout. Pour nous, c’est très difficile de trouver des sous pour ça. Je travaille fort. Mon rêve premier est que ça continue », exprime-t-elle.

Rappelons que l’organisme offre une variété d’ateliers, d’activités et de ressources adaptées aux besoins des familles de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Retombées du travail de proximité dans la MRC de Maria-Chapdelaine (2024-2025)