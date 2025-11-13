Un sinistre qui ouvre la voie au changement

Sept semaines se sont écoulées depuis l’incendie qui a ravagé une partie des Promenades du Boulevard à Dolbeau-Mistassini. Les propriétaires du centre commercial ont choisi de transformer cette épreuve en levier de renouveau, saisissant l’occasion pour revamper entièrement la section sud.

Le copropriétaire et vice-président des Promenades du Boulevard, Phillip Dufour, se veut rassurant : le centre commercial est là pour rester, malgré l’incendie qui est survenu en septembre dernier.

Dès les premiers instants, l’homme d’affaires n’a pas hésité à se retrousser les manches. Tandis que Construction Bon-Air procédait à la démolition, au nettoyage et à la décontamination de la portion touchée par les flammes, Philip Dufour réfléchissait déjà à sa reconstruction.

Dans un premier temps, il est allé à la rencontre des acteurs locaux pour recueillir leurs idées, leurs commentaires et leurs suggestions, dans le but d’améliorer l’expérience offerte par le centre commercial.

Avec ces informations en main, architectes, développeurs et ingénieurs se sont mis à l’œuvre pour repenser la section sud des Promenades du Boulevard.

Bannières intéressées

En parallèle, de nouvelles opportunités se sont présentées aux propriétaires.

« Le feu nous a amené des discussions avec de grosses bannières, indique Phillip Dufour. Il y a des bannières qu’on a déjà approchées dans le passé, avec lesquelles ça n’a pas fonctionné dû à la configuration du centre commercial. Le fait qu’on démolisse une partie et qu’on la reconfigure d’une autre manière, ça a ouvert des portes avec ces commerces-là. »

Par exemple, une entreprise spécialisée dans le développement de bannières, établie à Whistler et représentant 193 enseignes à travers le Canada, a manifesté son intérêt. Elle a notamment établi des liens avec les architectes responsables de la reconstruction de la portion sud du complexe, afin de faire connaître ses besoins en vue de l’implantation de nouvelles bannières.

Phillip Dufour est optimiste quant à l’avenir. « On a une grosse espérance que ça va redonner vie au centre-ville d’une manière très positive », affirme-t-il.

Nouveau restaurant

Trois commerces ont durement été touchés par l’incendie, dont Le Coq Rôti. Il était important pour Phillip Dufour de rapidement remettre sur pied un restaurant afin d’assurer la vitalité du centre commercial.

« Le Coq Rôti n’ouvrira pas en tant que tel sous le même nom. On travaille un dossier activement avec l’assureur pour ouvrir le restaurant le plus vite possible dans le même secteur », dit-il, en précisant qu’il vise une ouverture au mois de février.

« On a rencontré beaucoup de gens du Coq Rôti, à date tout le monde veut nous suivre », ajoute-t-il.

Pour le moment, l’homme d’affaires préfère ne pas dévoiler trop de détails.

Échéances

Au niveau des échéances, la démolition de la portion sud devrait être terminée d’ici la période des Fêtes. La phase de la reconstruction est prévue à compter du mois de janvier. Les activités du centre commercial devraient revenir à la normale d’ici juin.

Rappelons que le sinistre a été provoqué par un feu de friture, ayant pris naissance dans les cuisines du restaurant Le Coq Rôti.

Selon les premières estimations de Phillip Dufour, la globalité des travaux devrait s’élever entre 6 et 7 millions de dollars.