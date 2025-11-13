Encore 2000 foyers privés d'électricité

À 6h00 ce jeudi, encore 2400 foyers étaient encore privés d'électricité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bilan s'améliore, mais le travail demeure colossal sur le terrain. Les équipes d'Hydro-Québec travaillent d'arrache-pied pour régler la situation le plus rapidement possible, dans les secteurs problématiques.

Hydro-Québec rapporte encore 86 pannes dans la région. La plupart d'entre elles touchent des abonnés situés dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, notamment à Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence et Saint-Ambroise. À Saguenay, ce sont plus de 600 résidences qui étaient dans le noir en début de journée, dont plus de 370 dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean reste la région la plus touchée après la tempête de neige qui a sévi au début de la semaine. Mardi, jusqu'à 35 000 adresses étaient concernées. Environ 60 équipes de la société d'État sont toujours sur le terrain actuellement pour rétablir le courant sur le territoire. Toutes les résidences devraient être rebranchées sous peu aujourd'hui.

Rappelons que la majorité des pannes ont été causées par la végétation tombée sur les installations d'Hydro-Québec en raison de la neige lourde.