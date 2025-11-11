Solution Buro s’implante dans la région

Solution Buro, qui exploite déjà le magasin Hamster de Chibougamau, a récemment fait l’acquisition de quatre magasins Mégaburo, soit ceux d’Alma, de Roberval, de Saint-Félicien et de La Tuque, devenant ainsi le plus important groupe de fournitures de bureau de propriété locale au Lac-Saint-Jean.

Ce sont Jean François Cloutier, Karl Plante et Nicolas Savard, trois entrepreneurs d’ici et copropriétaires de Solution Buro, qui sont derrière cette acquisition.

Les principaux objectifs de la transaction sont de renforcer la présence régionale de Solution Buro ainsi que d’offrir une expérience client plus complète. Tous magasins Mégaburo concernés porteront désormais le nom Solution Buro.

Pour les trois copropriétaires, il s’agit d’une transition qui se fait dans la continuité.

« Nous gardons les mêmes équipes et la même proximité avec notre clientèle, tout en élargissant notre offre et notre présence. Solution Buro, c’est notre façon d’aller plus loin, ensemble, pour répondre aux besoins des entreprises et des familles de la région. »

Les magasins demeureront par ailleurs sous le regroupement Hamster, précise Jean-François Cloutier.

« Hamster est pour nous un partenaire solide. Il négocie d’excellents prix auprès des fournisseurs, ce qui nous permet d’être très concurrentiels sur le marché. Et en plus, ils sont 100% canadiens. Leur centre de distribution situé à Laval nous permet d’offrir rapidement plus de 70 000 produits. »

Les clients retrouveront sous la bannière Solution Buro tous les services qui sont déjà offerts : vente de fournitures de bureau, mobilier, papeterie, librairie, espace jeux ainsi que services d’impression et de livraison. Quant au service d’impression et de photocopieurs offert par Mégaburo, ceux-ci ne sont pas concernés par cette transaction. Buropro Citation maintiendra ces services, quoiqu’à une nouvelle adresse située à Alma.