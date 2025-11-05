Plus de 25 exposants au marché de Noël de Péribonka

La saison des marchés de Noël est officiellement lancée dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Plus de 25 exposants participeront à un événement organisé à l’Espace Péribonka le 8 novembre prochain.

C’est Roxan Racine qui est à la tête du marché de Noël de Péribonka. Adjointe administrative à la municipalité et entrepreneure, elle a décidé de reprendre les rênes de l’événement il y a deux ans.

« Ça fait depuis 2017 que j’ai ma petite entreprise et que je fais ça en dehors de mon travail. Je baigne là-dedans depuis plusieurs années. Je connais le monde des exposants », dit-elle.

« J’avais fait le marché, il y a trois ans, ici à Péribonka. C’était à un autre emplacement. Ce n’était plus vraiment populaire. Les exposants ne voulaient plus revenir à Péribonka. L’année passée, j’ai essayé de le faire ici à l’Espace Péribonka. Ça a changé la donne complètement », ajoute-t-elle.

L’organisatrice a décidé de miser sur la diversité des exposants présents. « En étant exposante, c’est quelque chose que je trouve important : apporter différentes catégories de produits pour que ce ne soit pas du pareil au même. »

Les visiteurs pourront retrouver un vaste éventail de produits, allant du tricot à la couture, du chocolat et des gâteaux aux bijoux, de la gravure sur bois aux épices, et plus encore.

Roxan Racine accorde une attention particulière aux familles. « Je pense que l’animation familiale amène plus de visiteurs. Les gens sortent avec les enfants. Pendant qu’il y a une animation pour eux, les parents visitent les kiosques », mentionne-t-elle.

Cette année, les petits pourront faire un arrêt au kiosque de la maquilleuse en après-midi, en plus d’assister à un spectacle de magie. Il y aura aussi des surprises pour les enfants tout au long de la journée.

Roxan Racine sera présente aussi à titre d’exposante avec son entreprise 1001 créations de Roxie, où l’on retrouve une gamme variée de produits personnalisés par sublimation.

Selon elle, la période des Fêtes est l’une des plus achalandées de l’année. « C’est une grosse période de production. L’achalandage est plus élevé. Les gens veulent acheter leurs cadeaux de façon locale. C’est le meilleur moment pour les petites entreprises et les petits artisans de se faire connaître. La folie des marchés de Noël est un beau moment pour ces gens-là de sortir de leur maison. »

L’entrée au marché est gratuite. L’événement se déroulera de 9 h à 16 h à l’Espace Péribonka.