Un début de saison historique dans les centres de ski de la région

La saison de glisse s’amorce en force au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les stations Tobo-Ski de Saint-Félicien et Do-Mi-Ski de Dolbeau-Mistassini vivent un départ rarement vu. Grâce aux chutes de neige hâtives et abondantes de novembre, les activités ont pris leur envol beaucoup plus tôt qu’à l’habitude, au grand bonheur des skieurs.

Au Tobo-Ski, à Saint-Félicien, la saison de ski alpin est officiellement lancée depuis le 13 décembre, et fait déjà figure d’exception cette année.

« Dès l’ouverture, l’ensemble des pistes est accessible. C’est du jamais vu, souligne le gestionnaire Simon Ouellet. Habituellement, la station attend autour du 20 décembre pour ouvrir, et certaines pistes ne sont praticables qu’après les Fêtes. »

La pente-école, quant à elle, est ouverte depuis la mi-novembre.

« Ça a permis aux gens de venir se dérouiller tôt. On a vu de tout, des débutants et des habitués qui avaient juste hâte de recommencer à skier. La réponse a été énorme », indique M. Ouellet.

Le ski de fond est lui aussi bien amorcé, alors que les sentiers ont été ouverts dès le 12 novembre, et les conditions sont déjà excellentes.

Cette ouverture hâtive se fait ressentir aussi du côté des ventes de cartes de saison, qui surpassent les résultats de l’an dernier.

Un partenariat avec le RLS régional permet désormais de prêter gratuitement divers équipements, comme des traîneaux pour le ski de fond ou des harnais pour l’alpin. Une nouveauté qui devrait attirer les familles.

Do-Mi-Ski

À Dolbeau-Mistassini, la station Do-Mi-Ski vit elle aussi un départ particulièrement dynamique. Déjà ouverte pour le ski de fond, la raquette et le fat bike, elle prévoit lancer la saison de ski alpin le 19 décembre, une première en près de dix ans avant le temps des Fêtes.

« Pratiquement toute la station sera ouverte. Seule la pente 3 est incertaine, mais si elle n’ouvre pas cette semaine, ce sera bientôt », explique le gestionnaire Dan St-Gelais.

Les conditions de neige sont exceptionnelles, et la glissade en tube sera disponible tous les jours du 20 décembre au 4 janvier.

La station observe également une hausse marquée de son achalandage : les ventes de passes de saison ont bondi de 25 %.

Le Do-Mi-Ski déploie aussi une nouveauté attendu, la version élargie du programme Circonflexe, qui permet la location gratuite d’équipement, tel que le ski de fond, planche à neige, fat bike et plus encore, via une réservation en ligne.

« On avait testé une version embryonnaire l’an dernier et ça avait connu un gros succès. Cette fois, on a plus de matériel. On s’attend à beaucoup de nouvelles personnes. »