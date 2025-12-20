Le Comptoir vestimentaire Dolbeau redonne au suivant

Le Comptoir vestimentaire Dolbeau poursuit sa mission de redonner au suivant. L’organisme vient d’effectuer sa deuxième remise de dons pour l’année 2025, portant à 31 700 $ le montant qui sera distribué à divers organismes du secteur.

Plus précisément, cette deuxième remise de dons représente un montant de 23 000 $, répartis entre dix organismes, soit le Centre d’action bénévole, les Pompiers du partage, Toxic-Actions, l’A.F.M.R., l’Académie des porteurs de musique, le Centre Optimum, L’Arrimage, la Maison Norlac, la Maison de la famille Parensemble ainsi que la Saint-Vincent Dolbeau.

Un montant de 100 $ a été ajouté à la guignolée annuelle de la Soupe populaire de chez-nous.

La première remise de dons, effectuée en juin dernier, totalisait 8 600 $ et a permis de soutenir 11 organismes.

Le moteur des bénévoles du Comptoir vestimentaire Dolbeau est d’aider les gens à aider, rappelle le président Serge Simard.

Au cours des sept dernières années, malgré deux années marquées par la pandémie, le Comptoir a remis 225 000 $ à 28 organismes ou projets venant en aide à des clientèles majoritairement vulnérables : précarité financière, malnutrition, santé mentale ou physique, situations familiales difficiles, violence, fin de vie, itinérance, handicap, isolement social, dépendances, adaptation sociale, etc. Plusieurs initiatives destinées à la jeunesse ont également été soutenues.

La trentaine de bénévoles qui œuvrent au Comptoir se dit fière d’avoir un impact concret dans la collectivité. Tous les profits sont réinvestis dans le secteur.

Le fonctionnement repose sur une économie circulaire. La population dépose des vêtements dans le conteneur accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les bénévoles les trient et les mettent en boutique. Les citoyens y trouvent des vêtements à très bas prix. Puis, les profits sont remis à des organismes qui soutiennent la communauté. Le cycle se poursuit ainsi, au bénéfice de tous.

Soulignons que le Comptoir vestimentaire Dolbeau est situé au 1151 rue des Cèdres à Dolbeau-Mistassini.