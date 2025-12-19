Dolbeau-Mistassini réclame l’interdiction des virages à droite à Vézina-Wallberg

Lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini a adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d’interdire les virages à droite au feu de circulation à l’intersection des boulevards Vézina et Wallberg.

La conseillère municipale Caroline Labbé a rappelé que la Ville de Dolbeau-Mistassini a mis en place un corridor scolaire dans le secteur afin d’assurer la sécurité des élèves. Elle a souligné que le flux piétonnier a d’ailleurs « significativement augmenté aux heures d’entrée et de sortie des classes ».

Plusieurs observations ont mis en évidence des situations de cohabitation problématique entre piétons et automobilistes effectuant un virage à droite.

De plus, la prévention des accidents et la sécurisation des déplacements actifs constituent des priorités municipales en matière de mobilité durable et de sécurité routière.

Pour toutes ces raisons, Caroline Labbé a proposé que le conseil municipal adopte ladite résolution, sachant que la modification de la signalisation relève du MTMD, responsable de cette intersection.

Cette mesure est aussi cohérente avec les orientations du plan de mobilité active et des principes d’aménagement sécuritaire autour des écoles, a-t-elle ajouté.

Rappelons que les élus ont également interpellé le ministère des Transports, en novembre dernier. Ils demandaient que l’intersection du rang Sainte-Marie et de la rue de l’Église afin d’y améliorer la sécurité routière soit analysée.