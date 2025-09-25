Des « coups de barre » qui font mal

Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound annonce ce 25 septembre que Postes Canada, qui accumule près de 5 Md$ en pertes depuis 2018, subira une transformation dans les prochaines semaines. Cependant, cette transformation aura plusieurs effets sur le consommateur.

Selon La Presse Canadienne, le gouvernement Carney lèvera le moratoire sur la conversation des boîtes postales communautaires, ce qui jumellera plus de quatre millions d'adresses au pays et permettra à la société d’état de générer 400 M$ en économie par année. Postes Canada annoncent toutefois, même s’ils tiennent à offrir un service quotidien à la population, que des retards auront lieu pour le courrier et les colis.

Pour les courriers envoyés au Canada, le délai moyen passera d’entre 2 et 4 jours, jusqu’à une semaine, avec un minimum de 3 jours de transit. Le courrier considéré comme « non urgent », autrefois transporté par avion, sera maintenant acheminé par camion, afin de sauver 20 M$ par an. Finalement, le fédéral veut aussi lever le moratoire qui protège les succursales de région, qui représentent près de 4000 succursales de Postes Canada. Pour expliquer cette décision, Ottawa plaide que plusieurs de ces emplacements, autrefois ruraux, sont maintenant situés en banlieue ou même en ville à cause de la croissance de la population. Mentionnons que selon le ministre Lightbound, Postes Canada devra présenter au gouvernement un plan pour moderniser et adapter son réseau à la réalité actuelle.