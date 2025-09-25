Stéphane Lamontagne rayonne à l’échelle nationale

Originaire de Dolbeau-Mistassini, Stéphane Lamontagne s'est illustré aux Canadian Country Music Awards en remportant, avec JF Galipeau, le prix « Creative Team of the Year » pour l'album, All Night Longer de Matt Lang.

Cette catégorie honore les professionnels de la création visuelle qui contribuent à l’identité artistique des projets musicaux, entre autres à travers les pochettes d’album, les visuels promotionnels et l’esthétique globale.

Pour la deuxième fois, Stéphane Lamontagne a été nommé dans cette catégorie, son travail ayant déjà attiré l’attention lors de la sortie du deuxième album More de Matt Lang. Le 13 septembre dernier, il n’est pas parti les mains vides.

Cette distinction représente le résultat de sept ans de collaboration avec l’artiste country. « Depuis le début de Matt Lang, je travaille avec lui. Il n’était pas connu et on rêvait déjà de ça. C’est vraiment un bel accomplissement de se rendre là, d’avoir une reconnaissance de cette industrie qui est plus grande que le Québec. On a notre place. C’est bien que ces barrières tombent. On est capable au Québec de se distinguer », souligne-t-il.

Stéphane Lamontagne a assuré la direction artistique et le design visuel du dernier album de Matt Lang. Ce dernier a opté pour une signature visuelle forte, puisant son inspiration dans l’univers de Tarantino, l’esthétique de la vieille country et l’esprit des années 70. « C’est ce qu’on avait décidé de faire pour ce projet. Ça a fonctionné », se réjouit-il.

Celui qui œuvre dans l’industrie de la musique depuis une vingtaine d’années a plus de cent albums à son actif. Stéphane Lamontagne a travaillé avec plusieurs artistes à travers la province, dont Mario Pelchat, Ginette Reno, Paul Daraîche et Lara Fabian. Il est également aux côtés du groupe 2Frères depuis les débuts.

Depuis dix ans, il est le seul au Québec à posséder l’accréditation fédérale délivrée par Music Canada, ce qui lui permet de concevoir et produire les certifications (comme les disques d’or et de platine) pour les artistes de l’industrie musicale québécoise.

Les Canadian Country Music Awards sont une célébration annuelle de la musique country canadienne, récompensant les artistes, musiciens, producteurs et professionnels de l’industrie qui ont marqué l’année dans le genre country au Canada.

Cette année, l’autrice-compositrice-interprète dolmissoise Sara Dufour était également nommée dans la catégorie « Francophone Artist of the Year ». C’est le groupe Salebarbes qui a remporté les honneurs.