Le conseiller Stéphane Houde vise un deuxième mandat

D’abord tenté par la mairie de Dolbeau-Mistassini, Stéphane Houde, conseiller du siège numéro 3, a finalement opté pour la continuité en se lançant dans la course pour un deuxième mandat.

Stéphane Houde ne s’en cache pas, la mairie est dans sa mire depuis déjà un moment. « Lors de mon premier mandat, je voulais immédiatement faire le saut à la mairie. J’avais rencontré Pascal Cloutier. Il m’avait dit dans ce temps-là que j’entrais dans un poste qui prenait un peu d’expérience. C’est vrai. Dans un premier mandat politique, on apprend. On essaie de démêler les dossiers. On commence à travailler sur des sous-comités. C’est à partir du deuxième mandat qu’on peut vraiment travailler les dossiers », dit-il.

Le Dolmissois est donc devenu le conseiller du siège numéro 3. Au cours des dernières années, Stéphane Houde a eu la piqûre pour le monde municipal, en s’impliquant dans des comités et des conseils d’administration.

Ce qu’il aime le plus de ses fonctions, c’est le contact avec les citoyens et surtout de pouvoir les aider, peu importe la situation. Étant coassocié du Dépanneur Pierrette, l’élu est parfois interpellé sur son lieu de travail.

« Je me fais un point d’honneur de répondre à toutes les interrogations des personnes. Si je n’ai pas de réponse, je prends ça en note et je fais un suivi », assure-t-il.

En vue des prochaines élections, Stéphane Houde a longtemps réfléchi à propos de l’avenue à emprunter. « J’avais beaucoup d’appuis pour que je sois maire pour le prochain mandat. Ça m’a agréablement surpris. Ça venait de partout, autant du domaine des affaires que culturel. Tous les voyants étaient au vert. Ma conjointe, ma famille, le commerce. Je devais prendre une décision.»

L’homme de 54 ans a finalement opté pour la continuité, sollicitant un deuxième mandat en tant que conseiller municipal. Il souhaite mettre la main à la pâte encore quelques années dans son entreprise, alors qu’elle est en croissance. La mairie demeure son but ultime. « Que je sois conseiller ou maire, je vais me donner à 100 % », affirme-t-il.

Ouvrir la voie aux quadistes

Parmi ses priorités, Stéphane Houde veut faciliter l’accès des quadistes qui viennent de l’extérieur de Dolbeau-Mistassini. D’un côté, le projet de reconstruction du pont Georges-Villeneuve n’inclut pas de voie pour les VTT; de l’autre, le trajet de la Passerelle du 49e longe la partie nord de Dolbeau-Mistassini, indique-t-il.

« Quand on dit au public de venir nous voir, ça représente un détour de plusieurs kilomètres. Ça nous évite d’avoir des touristes potentiels », remarque Stéphane Houde.

L’idéal serait de construire une passerelle dans le secteur de la Pointe-des-Pères, soutient-il. Plusieurs possibilités sont à l’étude. « Ça fait quatre ans que je suis là. Ça fait quatre ans qu’on travaille le dossier. La Ville a embarqué aussi. Elle est d’accord avec moi. En sachant ce qu’il arrive avec le pont Georges-Villeneuve, on va travailler différemment. Il faut trouver une solution. »