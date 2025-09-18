Un projet porteur pour la MRC de Maria-Chapdelaine

La MRC de Maria-Chapdelaine pourrait tirer parti de la mise en œuvre du Corridor du Nord canadien, un projet ferroviaire porté par l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean a récemment fait une sortie publique, demandant que la région soit priorisée dans le projet du Corridor du Nord canadien. Il s’agit d’un tracé qui transporterait les minéraux critiques de l’Ontario jusqu’au Port de Saguenay, pour ensuite les exporter vers l’Europe.

Les cinq membres de l’instance politique régionale planchent sur cette initiative depuis maintenant quatre ans. « Chaque tronçon a été évalué. Chaque municipalité sur laquelle il y avait des tronçons à améliorer ou à construire a été rencontrée. On s’est entendu sur les meilleurs endroits pour pouvoir construire de nouvelles voies ferrées et améliorer les voies ferrées », indique Louis Ouellet, président de l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean et préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

Des investissements ont d’ailleurs été faits dans plusieurs infrastructures régionales, d'une somme de 1,3 M$, pour optimiser le réseau ferroviaire.

Selon l’Union des préfets, l’initiative du Corridor du Nord représente un grand potentiel, dans un contexte mondial de repositionnement stratégique des chaînes d’approvisionnement. « On a quelques blocages à l’heure actuelle sur le commerce nord-sud avec les Américains. Le gouvernement canadien a tout avantage à trouver des débouchés à l’extérieur de l’Amérique », soutient Louis Ouellet.

Selon lui, le Corridor du Nord canadien fait partie de la solution. « On a tout ce qu’il faut. On a l’espace. On a un port en eau profonde qui est accessible à l’année. On a un bassin de population en mesure de soutenir des activités industrielles et commerciales sur le territoire. On pourrait être l’alternative la plus intéressante. On a les capacités énergétiques sur le territoire. On a même une base militaire à côté. »

Pour ce faire, les représentants de la MRC de la région demandent des actions rapides et des investissements majeurs pour assurer la réalisation du projet, estimé à 700 M$ pour le tronçon Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean rencontrait des fonctionnaires fédéraux dans les jours suivants.

« On va présenter notre option. Ce qu’on nous dit, c’est que notre idée semble particulièrement intéressante. Le fédéral aura une oreille particulièrement attentive. Maintenant, il va rester à convaincre les gens », dit Louis Ouellet.

Un impact ici

Aux yeux du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, il s’agit d’une initiative avantageuse pour le territoire. « C’est un gros projet de développement économique qui peut se faire rapidement, dit-il. C’est un positionnement régional qu’on a pour être la porte pour le corridor canadien, mais aussi pour le plan nord pour l’entrée et la sortie de nos matériaux. »

D’après les estimations, la création du Corridor du Nord serait d’une durée de quatre à cinq ans.

Dans Maria-Chapdelaine, le tracé inclurait les municipalités d’Albanel, de Saint-Eugène-d’Argentenay et de Dolbeau-Mistassini. Les voies urbaines seraient contournées, assure Luc Simard. Il s’agirait d’un investissement de 170 M$ pour la MRC, précise-t-il.

Ce nouveau projet permettrait de stimuler l’économie du coin. « Il y a beaucoup d’entreprises locales qui travailleraient là-dessus. Pour nous, ce serait bon. Nos entreprises et nos contracteurs pourraient en bénéficier. »

En ce sens, la construction d’un pont ferroviaire enjambant la rivière Mistassini n’est plus d’actualité. « Ce projet a été élaboré et annoncé quand je suis arrivé en poste, il y a huit ans. Il y a des enjeux de sécurité trop importants pour maintenir ce tracé. On était vraiment mal à l’aise avec un tracé qui passait en plein cœur de la ville », fait savoir le préfet.

Notons qu’il est prévu que le Corridor du Nord canadien passe également dans la MRC de Domaine-du-Roy et Lac-Saint-Jean-Est.