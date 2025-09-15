Jean Morency dans la course à la préfecture

C’est officiel. Il y aura une course à la préfecture dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Le maire de Normandin, Jean Morency, a confirmé officiellement sa candidature.

L’homme de 44 ans en a fait l’annonce lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Normandin, lundi soir.

En entrevue avec Le Nouvelles Hebdo, Jean Morency confie que la décision a été difficile à prendre puisqu’il est attaché au milieu normandinois.

« Il y avait encore de l’espace pour moi et un engouement à rester à Normandin. Je connais bien la communauté. C’est une communauté qui est dynamique et qui est entrepreneuriale. C’est dans mes racines », exprime-t-il.

Jean Morency est le premier maire rémunéré à temps plein à Normandin, ce qui lui a permis de se consacrer pleinement à l’accomplissement de son mandat. « On a bien travaillé avec le conseil et l’appareil municipal. On a réalisé beaucoup de choses dans nos trois ans de mandat », affirme-t-il.

Un programme de crédit de taxes foncières visant à favoriser la construction et l’aménagement de logements locatifs a été mis en vigueur. Au printemps, une politique de soutien aux organismes a également été mise sur pied.

Jean Morency a aussi planché sur la santé financière de la municipalité. « On a créé des réserves pour entre autres les bassins d’eau usée. Après 15 ou 20 ans, il faut nettoyer et vider les bassins. C’est un coût estimé à environ 300 000 $. On est venu créer une réserve dans laquelle on cotise chaque année. Au moment de faire les travaux, l’argent sera déjà de côté », fait-il savoir.

De plus, un chantier a été entrepris à la Chute à l’ours pour revoir l’organisation du site. « Entre autres, l’un des éléments qui est ressorti de cette planification est de dédier quelqu’un à temps plein. On avait deux gestionnaires qui travaillaient à temps partiel sur le site. Avec une volonté de se positionner sur quatre saisons, on s’est dit que ça prendrait quelqu’un à temps plein sur le site », dit Jean Morency.

Cap sur la préfecture

Le poste de préfet lui faisait de l’œil. « Ma formation et mes intérêts sont beaucoup dans le développement et l’aménagement du territoire. Ce sont les deux grandes compétences de la MRC. »

Après une technique en agriculture, Jean Morency a effectué un baccalauréat en administration, optant pour le profil gestion des ressources humaines. Il a ensuite fait une maîtrise en gestion des organisations. Ce dernier a débuté son doctorat en développement régional, pour finalement se consacrer à son mandat de maire.

« Ça a tout le temps été mon intérêt de trouver le moyen de mettre en valeur notre territoire », soutient-il. Et selon lui, c’est le moment où jamais avec le poste de préfet.

Jean Morency est d’avis que son expérience en tant que maire constitue un atout à la préfecture puisqu’il comprend la réalité des municipalités.

Lors des prochaines semaines, le candidat ira à la rencontre des citoyens de la MRC de Maria-Chapdelaine pour présenter ses idées. « Ça fait 10 ans que je suis à Normandin. Je suis connu de la communauté. Le territoire est grand. Je veux me faire connaître entre autres du nord de la MRC. »

Notons que le poste de préfet est actuellement occupé par Luc Simard, qui compte se représenter pour un nouveau mandat au sein de la MRC de Maria-Chapdelaine. Les élections auront lieu en novembre prochain.