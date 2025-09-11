Un puzzle non résolu

L’accès au centre-ville de Dolbeau-Mistassini demeure un enjeu pour les amateurs de véhicules tout-terrain puisque celui-ci reste difficile. Les quads sont toujours interdits sur la Véloroute et ne peuvent traverser les ponts qui surplombent les rivières Mistassini et Mistassibi. Les motoneiges pourront quant à elles bénéficier d’un meilleur accès cet hiver, sous certaines conditions.

L’un des principaux obstacles pour les conducteurs de VTT est l’accès aux ponts permettant de passer d’un côté à l’autre de la ville. Le passage sur le pont Suzanne-Beauchamp-Niquet n’est pas autorisé et le pont George-Villeneuve est jugé trop étroit pour permettre la circulation des véhicules hors route sur l’espace réservé aux vélos et aux piétons.

Pour tenter de régler le problème, une étude aurait été menée par la Ville de Dolbeau-Mistassini avec le ministère des Transports, afin d’améliorer l’infrastructure et son accès, mais elle n’aurait pas donné les résultats escomptés. « Tant qu’à moi, les véhicules hors route (VHR) devraient pouvoir passer un peu partout et traverser les ponts, explique le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, mais pour les VHR, le ministère a dit : faites un autre projet à part. »

Un projet préliminaire de passerelle, adjacente au pont George-Villeneuve, a donc été envisagé pour permettre aux VHR de traverser de façon sécuritaire. La construction de cette passerelle serait estimée à près de 4 millions de dollars. Cependant, elle seule ne garantirait pas l’accès au centre-ville. « Une fois de l’autre côté, il faudrait traverser à la lumière vers un autre sentier qui devrait aussi être créé et aménagé jusqu’aux Halles du Bleuet, et encore faudrait-il que l’accès soit autorisé à Dolbeau pour traverser le deuxième pont », ajoute M. Guy.

Enjeu de cohabitation

Selon Vélo Québec, la cohabitation des VTT avec les piétons et les cyclistes ne peut donner de résultats satisfaisants. Pour les quadistes, l’accès à la Véloroute donnerait effectivement accès à des kilomètres de sentiers, mais entraînerait également un risque important de collision, principalement en raison de la différence de vitesse. De plus, les quads sont conçus pour circuler dans des sentiers plus larges et sur des surfaces non revêtues, ce qui entraîne des bris et des coûts supplémentaires pour l’entretien des pistes cyclables assumés par la Ville.

Pour les piétons, aucun avantage ne découlerait de la cohabitation entre la mobilité active et les véhicules tout-terrain. L’attractivité des sentiers serait compromise par la nuisance sonore, les émissions de gaz d’échappement jugées désagréables et un risque accru de collision.

Motoneiges

Dans un scénario où les motoneigistes sont déjà présents sur la pointe des Pères, traverser la passerelle de la Véloroute des Bleuets pour rejoindre le centre-ville de Dolbeau serait accepté. Toutefois, un détour par Sainte-Marguerite-Marie sera nécessaire pour rejoindre le sentier aménagé par le Club de motoneige de Dolbeau-Mistassini, si le motoneigiste se trouve de l’autre côté du pont George-Villeneuve.

Une signalisation a également été mise en place par le Club de motoneige afin de guider les usagers dans la bonne direction et d’assurer une circulation sécuritaire et adéquate.