Alexandre Tremblay veut conserver son siège de conseiller

Alexandre Tremblay, conseiller municipal du siège numéro 2, souhaite poursuivre son engagement politique à Dolbeau-Mistassini en plaçant le développement touristique et économique au cœur de ses priorités.

Celui qui a fait son arrivée à l’hôtel de ville en 2023 tire un bilan positif de son expérience. « Il y a des belles réalisations qu’on a fait avancer. Entre autres, j’ai poussé le dossier de l’école de musique. Étant professeur de musique, ça m’a fait chaud au cœur. Il fallait trouver une bonne ressource. Finalement, Adam Gilbert était intéressé à se lancer dans le projet. J’ai regardé ça avec lui. J’ai amené ça au conseil de ville. Le dossier a bien cheminé », raconte celui qui est dans le domaine de l’enseignement depuis 19 ans.

Rappelons que l’Académie des porteurs de musique a récemment ouvert ses portes à Dolbeau-Mistassini, offrant ses premiers cours à partir du 8 septembre.

Alexandre Tremblay a également été amené à occuper le poste de président de Tourisme Dolbeau-Mistassini. « Le mandat a été modifié, plus centré sur l’opération des campings. On a réussi à optimiser nos ressources et à réussir à dégager des surplus », dit-il, avec fierté.

L’élu a opéré une importante réorganisation de l’organisme, en recrutant de nouveaux membres dans le conseil d’administration. « On a trouvé des bons candidats. On a le vent dans les voiles. Ce n’est pas parfait. On a encore des choses sur lesquelles travailler. On a des projets en tête. Ce sont des gens profondément attachés par le tourisme. Il y a tellement de potentiel. J’ai des idées en masse. »

Alexandre Tremblay veut davantage mettre en lumière l’offre actuelle. « En tourisme, il faut développer autour de ce qu’on a déjà comme attraits. Par exemple, il y a une plage au centre-ville. On dirait que personne ne le sait. La plage est super belle. Il faut faire découvrir nos attraits. »

Redynamiser le centre-ville

En vue d’un deuxième mandat, Alexandre Tremblay accorde une importance particulière au développement économique, plus précisément à la redynamisation du centre-ville. « Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Le coup d’œil est plus attractif déjà. Il reste quand même beaucoup de choses à faire au niveau de la mobilité active. Il faut que l’on connecte absolument le centre-ville de Dolbeau à la Véloroute des Bleuets pour amener plus d’achalandage », soutient-il.

Le Dolmissois souhaite renforcer l’attractivité du secteur afin de susciter l’intérêt des entrepreneurs. « On a des programmes à la ville qui sont là pour accompagner les investisseurs à faire des rénovations de locaux et à améliorer les façades. On a une bonne ressource en développement économique. Pour ça, il faut qu’il y ait une volonté des investisseurs privés de développer ce qu’ils ont comme terrain. »

Lors des prochaines semaines, l’homme de 44 ans compte aller à la rencontre de la population. « Je suis toujours à l’écoute des citoyens pour comprendre leurs priorités et leurs réalités pour pouvoir les représenter adéquatement. Je parle de mes idées aux gens qui m’entourent. Je leur fais connaître ce qui m’interpelle, en souhaitant qu’on soit le plus possible sur la même longueur d’onde », termine-t-il.