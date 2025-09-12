Stéphane Gagnon compte briguer un troisième mandat

Stéphane Gagnon sollicitera un troisième mandat à titre de conseiller municipal au siège numéro 5 à Dolbeau-Mistassini, lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Stéphane Gagnon a donné rendez-vous à l’autrice de ces lignes au Comité des Spectacles Dolbeau-Mistassini. L’homme de 53 ans connaît bien la place puisqu’il est le président du conseil d’administration de l’organisme.

« Il y a un côté culture qui m’intéresse beaucoup. Qu’est-ce qu’il y a à faire? Il y a des choses à améliorer, affirme-t-il. Ça fait deux ans que je suis dans ça. On a une belle infrastructure. On veut la rendre plus accessible. On veut plus développer l’offre culturelle. »

En sollicitant un troisième mandat, Stéphane Gagnon souhaite poursuivre le travail des dernières années, alors que plusieurs dossiers le tiennent encore à cœur. Même après huit ans, la flamme de la politique est bel et bien présente.

« J’ai encore des choses à amener. Je suis sur le comité des finances et le comité du programme triennal d'immobilisations (PTI). Pour moi, la saine gestion des fonds publics est ultra importante. J’ai comme mission de me dire qu’il faut rendre l’appareil municipal le plus efficient et efficace possible », dit celui qui mise sur une bonne planification.

Des idées. Stéphane Gagnon en a. Entre autres, il aimerait rendre la ville « plus intelligente » pour faciliter le quotidien des citoyens. « Par exemple, est-ce possible au niveau du déneigement, si on a une application, de savoir où se trouve la gratte? Je sais qu’il y a des villes qui l’ont », propose-t-il, suggérant également d’implanter des lampadaires intelligents afin de suivre en temps réel l’état des ampoules.

L’optimisation est au cœur des motivations du Dolmissois. « Ce qui m’allume dans la vie, c’est quand il y a un problème et qu’on peut trouver une solution. Comment on peut faire autrement? Quand tu vois la concrétisation d’un projet, cinq ou dix ans plus tard, ça me procure une satisfaction. »

Le secteur Racine-Vauvert est aussi dans la mire de Stéphane Gagnon. À ses yeux, le site de l'ancienne base plein air Pointe-Racine représente un joyau. « On veut valoriser ce secteur. Il faut le faire intelligemment. Il y a des personnes qui résident là à l’année. Il y a des villégiateurs. On ne peut pas mettre n’importe quoi. »

Avant tout, le Dolmissois se considère comme un citoyen impliqué dans sa communauté.

« Je ne ferai pas de promesses. La seule affaire que je promets, c’est l’effort. Je ne peux pas promettre des choses sur lesquelles je n’ai pas le contrôle. Ce qui est sûr, c’est que je vais poser des questions. S’il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour le milieu, je vais m’y opposer », soutient-il.

À ses yeux, son travail actuel au sein du bureau de circonscription de la députée de Roberval représente une force. Stéphane Gagnon considère qu’il a une excellence connaissance du territoire et des programmes gouvernementaux. Selon lui, la communication avec les gens sur le terrain fait aussi partie de ses atouts.