Investissement majeur de 3 M$ au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Trois projets d’importance, totalisant 3 M$, verront le jour en 2026, au Zoo sauvage grâce à une contribution non remboursable de 1,5 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Les travaux débuteront avant la période des Fêtes. On procédera à la construction d’un nouvel habitat pour les renards arctiques. Il sera aménagé dans le secteur de la toundra arctique, à proximité du pavillon d’accueil. Le deuxième projet prévoit la bonification de l’espace famille, incluant la modernisation des jeux d’eau installés en 2008 et l’amélioration de la petite ferme, rebâtie en 2012.

Finalement on procédera à la revitalisation de l’espace découverte, avec une programmation scientifique et culturelle enrichie.

Carlos Leitão a déjà visité le Zoo

Présent sur place, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC a commenté cette annonce, en expliquant, tout de go, qu’il avait déjà visité le Zoo avec ses enfants : « J’y suis venu, il y a une trentaine d’années. Moi et mes enfants nous gardons toujours un excellent souvenir de cette visite. Ça nous a resté dans notre esprit. »

En lien avec la contribution fédérale aux projets annoncés, il a ajouté : « Le Zoo sauvage contribue énormément à la vitalité économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean en attirant des milliers de touristes d’ici et d’ailleurs. Les organismes, comme le vôtre, sont essentiels pour la conservation de la faune et de la flore tout en mettant en valeur notre patrimoine naturel touristique. C’est pourquoi j’annonce une contribution financière, non remboursable, de 1,5 M$ pour la réalisation de ces projets. »

Nouvelle étape importante

Pour le directeur général du Zoo sauvage, Louis Bouchard qui en était à son premier point de presse depuis sa nomination en mai dernier, l’annonce de cet investissement de 3 M$ permet à l’institution touristique de franchir une nouvelle étape importante.

« Ce projet est important pour le Zoo, mais également pour l’ensemble de la région. Il fait partie de notre plan stratégique ambitieux pour l’avenir de notre institution. Aujourd’hui nous franchissons une étape significative dans le développement du Zoo. Ensemble nous préparons un avenir prometteur, à la fois pour les animaux, nos employés, la communauté et les visiteurs. »

Travaux sans impact sur les visiteurs

Durant ces travaux le Zoo demeurera ouvert en tout temps. Seul, le secteur de la petite ferme sera partiellement fermé durant la période hivernale.