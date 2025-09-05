Un nouveau pharmacien originaire du Burundi s'installe à Girardville et à Albanel

Un nouveau pharmacien originaire du Burundi a choisi de s’installer dans le haut du Lac-Saint-Jean depuis environ 5 mois et il ne regrette vraiment pas sa décision. Christian Turimwabagabo est propriétaire des deux pharmacies affiliées à Proxym à Girardville et à Albanel.

Après avoir découvert le Québec en 2006, l’immigrant venu de l’Afrique de l’Est a vécu en Alberta durant 12 ans pour finalement revenir à Montréal en 2020.

Christian Turimwabagabo a alors suivi les études nécessaires pour devenir membre de l’Ordre de pharmaciens du Québec en 2022.

« J’ai commencé par travailler à Saint-Hyacinthe comme pharmacien jusqu’en février dernier. J’ai ensuite visité le Lac-Saint-Jean et j’ai beaucoup aimé. J’ai choisi de venir m’installer à Girardville et à Albanel et je me suis rendu compte que je ne me m’étais vraiment pas trompé. C’était mon rêve de travailler comme pharmacien d’abord, puis comme propriétaire de pharmacies. »

Le nouveau pharmacien propriétaire ajoute qu’il a délibérément opté pour s’installer dans la région afin de pouvoir consacrer plus de temps à ses patients.

« Je n’aimais pas vraiment travailler dans de grandes villes, souligne-t-il. On n’a pas vraiment le temps de communiquer avec les patients, de leur donner suffisamment d’attention. Notre temps est calculé et on nous dit de faire vite. Oui, on gagne plus dans les grandes villes, mais ce qui est important, c’est d’avoir du temps à consacrer à nos patients. Maintenant, je l’ai, ce temps-là, pour faire un meilleur suivi de leur état de santé et leur prodiguer de bons conseils. »

Bonne transition

Christian Turimwabagabo se dit très heureux depuis qu’il a pris les commandes des deux points de services de Proxym.

Il vante les mérites de ses équipes de travail et pour assurer une bonne transition, il peut compter sur le support de Sonya Lamontagne à qui il succédera. Cette dernière a accepté de lui offrir son expertise et ses connaissances de la clientèle pour l’accompagner durant deux ans.

« J’ai une équipe qui m’a bien accueilli et accepté. On travaille ensemble et ils m’aident beaucoup parce qu’ils connaissent la pharmacie mieux que moi. Nos clients et les gens du secteur sont aussi très accueillants. Tout se passe très bien! C’est important d’être accepté quand on arrive dans un nouveau milieu vie. J’encourage tous les immigrants à venir au Lac-Saint-Jean. »

Christian Turimwabagabo habite actuellement dans un logement à Girardville et il n’a pas l’intention de partir.

« Je n’ai pas d’enfant, mais ma femme est restée au Burundi. Je veux l’amener ici pour vivre avec moi. Je compte rester ici pour longtemps! »