La diversité au cœur de la programmation

Le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini a récemment levé le voile sur la programmation de l’hiver et du printemps, composée de pas moins de 25 spectacles. Humour, chanson, théâtre et plus encore : la diversité est au rendez-vous.

En tant que diffuseur pluridisciplinaire, le Comité des spectacles a pour mission de présenter une programmation qui touche différentes catégories.

« Nécessairement, on veut faire un roulement, dit Michel-André Fradet, coordonnateur à la programmation et la promotion pour l'OBNL. Quand un humoriste a un nouveau spectacle, on essaie de le ramener selon son rythme de production. Il y a aussi le fait qu’on prend ce qui tourne. On voit avec le milieu ce qui est présentement en tournée et on sélectionne là-dedans. »

Lors des prochains mois, la salle Desjardins-Maria-Chapdelaine accueillera une palette colorée d’artistes, allant de ceux issus de la relève à ceux qui sont plus établis.

Il est impossible de passer sous silence le passage de Pierre-Yves Roy-Desmarais en mai prochain. « On le voit partout. C’est un spectacle qui va sûrement se vendre très rapidement », affirme-t-il.

Les Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, Pierre Lapointe ainsi que François Bellefeuille font partie des classiques, selon Michel-André Fradet. « Il y a beaucoup d’incontournables. Dès qu’ils partent en tournée, c’est évident qu’on veut les recevoir parce qu’ils sont prisés du public et ils sont appréciés. »

On retrouve également des artistes de la région dans la programmation, dont le comédien dolmissois David Savard qui fait partie de la distribution de la nouvelle pièce de théâtre sur Les Boys.

L’autrice-compositrice-interprète Alexe, aussi native du coin, montrera ses prouesses vocales en février avec son nouveau spectacle Debout. « Elle roule sa bosse depuis longtemps. Elle avait fait La Voix. On la reçoit chez elle », se réjouit Michel-André Fradet.

Des propositions hors de l’ordinaire composent la programmation. C’est d’ailleurs le cas du concert-documentaire Transtaïga, inspiré de l’expédition en vélo et en canot de Montréal à Kuujjuaq.

« Il y a deux comédiens sur scène qui racontent le documentaire avec des images projetées et de la musique classique pour habiller tout ça », explique Michel-André Fradet.

Une formule gagnante

Depuis la rentrée 2023, le Comité des spectacles propose de nouvelles possibilités d'abonnement pour les amateurs de culture, déclinant l’année en deux saisons. La saison automnale est annoncée au printemps, tandis que celle de l’hiver et du printemps est connue à l’automne.

Selon l’OBNL, il s’agit d’une formule gagnante. « La clientèle peut décider de s’abonner à l’automne et de se réabonner à l’hiver-printemps. Elle peut aussi juste s’abonner à l’automne. Ça fait des petits abonnements. C’est moins engageant», indique-t-il, en ajoutant que les ventes sont au rendez-vous.

Parmi les dates importantes à retenir, notons que le renouvellement des abonnements se tiendra du 25 au 28 août. Il est possible de s’abonner les 2 et 3 septembre. Et puis, la mise en vente publique est prévue le 4 septembre à partir de 10 h.

Dans tous les cas, le diffuseur pluridisciplinaire entrevoit la nouvelle saison d’un bon œil.

« À la suite des belles ventes de l’automne, j’attaque ça avec optimisme. On a une très belle programmation variée avec des spectacles vraiment intéressants. Reste que le contexte économique est toujours houleux. On ne sait jamais. Je pense en même temps que les gens ont besoin de se divertir et se changer les idées. On a une très belle programmation pour ça », conclut Michel-André Fradet.