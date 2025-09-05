La pizza est à l’honneur à Normandin

Le Concours international de pizza locale est de retour au site touristique de la Chute à l’Ours de Normandin. En plus d’assister à la traditionnelle compétition, les visiteurs pourront participer à toutes sortes d’activités gratuites le 14 septembre prochain.

Le site sera animé tout au long de la journée dans le cadre de la deuxième édition de l’évènement. À compter de 10 h, les visiteurs verront à l’œuvre les pizzaïolos amateurs qui effectueront le montage et la cuisson de leurs pizzas. Le but? Cuisiner la meilleure pizza en utilisant préférablement des produits locaux. Le goût, l’originalité, la présentation et la pâte complètent les critères d'évaluation. Les participants auront à leur disposition un four à pain.

Par la même occasion, les visiteurs pourront se remplir la panse. « Il va avoir une dégustation de pizza salée en avant-midi et une dégustation de pizza sucrée en après-midi », précise Ève Gagnon-Bouchard, agente de développement économique et membre du comité organisateur.

Deux ateliers seront offerts durant l’événement. Le premier concerne la fabrication de pain et de pâte à pizza avec le propriétaire de la Boulangerie de Normandin Clément Goureman; le deuxième est à propos de la préparation de la sauce à pizza avec la candidate de MasterChef Bianka Martel Courtois.

Une douzaine d’exposants vendront des produits variés. Camions de rue, bar et cocktail complèteront la programmation. À noter que seulement l’argent comptant sera accepté sur le site.

Le Concours international de pizza locale s’inscrit dans le cadre des démarches de communauté nourricière, un plan adopté par la Ville de Normandin, mentionne Ève Gagnon-Bouchard.

« L’événement répond à un besoin de la communauté de se rassembler. La communauté du secteur Géant est très liée. En plus, ça vient encourager les producteurs locaux. Ça met en valeur les produits du terroir », complète-t-elle.