Un prêt-à-camper installé au cœur du secteur des Quatre-Chutes

Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean bonifie son offre écotouristique. Un premier hébergement de type prêt-à-camper est maintenant disponible pour la location sur le site des Quatre-Chutes à Albanel, permettant aux visiteurs de se reconnecter avec la nature sans compromis pour le confort.

Le site se trouve près des passerelles suspendues du parc et offre une vue plongeante sur la nature et la rivière Mistassini. On y propose une habitation de type A-frame, alimentée de manière autonome grâce à un panneau solaire, comprenant un espace chaleureux et douillet pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Une toilette extérieure est également aménagée à proximité du prêt-à-camper.

Le directeur général du Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, Dominique Gobeil, explique que l’objectif de ce projet est d’enrichir et d’élargir l’offre de services pour les visiteurs qui viennent profiter des richesses du territoire jeannois.

« C’est une façon de venir prendre une pause, de profiter du patrimoine naturel exceptionnel que nous avons dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean, et c’est idéal pour passer un moment en famille ou entre amis. Ces moments sont précieux et je pense que notre nouveau prêt-à-camper offre cette opportunité, et ce, à seulement deux pas de chez nous. »

L’hébergement de type prêt-à-camper mis en place représente la première phase du projet. Plusieurs données seront recueillies au cours de l’année afin de vérifier si l’initiative répond bien aux besoins de la clientèle. En cas de succès, l’ajout d’autres unités d’hébergement sera envisagé.

Pour profiter des installations, les intéressés doivent réserver sur le site www.grandesrivieres.com et prévoir leur sac de couchage ainsi que leur nourriture.

Pour l’instant, l’hébergement insolite est offert durant trois saisons.

« Le meilleur moment, selon moi, est à la fin de l’été et à l’automne, lorsque les soirées sont plus fraîches et que l’on peut profiter des couleurs. De plus, le concept même du prêt-à-camper, muni d’un mur entièrement translucide, nous permet d’être en immersion totale et de faire corps avec la nature et la forêt », décrit M. Gobeil.