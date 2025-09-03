Plus d’une vingtaine de postes coupés dans les services directs aux élèves

Alors que la rentrée a débuté hier dans les écoles primaires et secondaires du secteur, une vingtaine de postes dans les services directs aux élèves ont dû être abolis par le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

Québec a imposé à l’organisation des compressions budgétaires de 3,4 M$ qui l’ont obligé à faire des choix douloureux, souligne la directrice générale par intérim, Annie Tremblay. Cette dernière mentionne qu’il a fallu une dizaine de rencontres avec le comité de répartition des ressources pour finalement arriver à un budget équilibré.

« On a dû refaire nos devoirs souvent parce qu’à chaque fois, on n’y arrivait pas. C’était un exercice difficile, qui ne s’est pas fait sans heurts. On a supprimé des postes dans l’administratif, notamment au niveau des secrétaires, et on a mis de côté plusieurs projets particuliers dans les écoles, mais ce n’était pas suffisant. On n’a pas eu le choix d’aller là [dans la coupe de services directs aux élèves]. »

Annie Tremblay ajoute que son organisation a dû se résoudre à abolir des postes dans les deux plans d’effectifs qui n’avaient pas encore été adoptés, soit ceux des services aux élèves et les services de garde.

« On parle d’éducatrices spécialisées, de préposés aux élèves handicapés et des éducatrices en service de garde. Des postes à temps partiel de techniciennes en éducation spécialisée ont aussi dû être abolis. On a également coupé quatre postes d’orthopédagogues et une orthophoniste. »

Ce n’est pas tout: les professionnels qui sont en réduction de tâche ou en retraite progressive une journée par semaine, comme une conseillère pédagogique, ne seront pas remplacés.

Obliger d’aller dans cette direction

« Ça fait mal, mentionne la directrice générale, parce qu’on a mis en place un recrutement à l’international et ça demande énormément de temps. On a été obligés d’aller dans les services directs aux élèves et de supprimer plus d’une vingtaine de postes à temps partiel. »

Tous les postes d’enseignants ayant été pourvus, Annie Tremblay s’en remet donc à eux pour assurer la réussite des élèves, y compris ceux avec des besoins particuliers.

Un plan pour améliorer la concertation des acteurs scolaires par le biais d’approches collaboratives pour des pratiques efficaces a été mis en place l’an dernier. Plusieurs enseignants ont déjà été formés et ont suivi des ateliers avec des en la matière pour y arriver.

« Ça permet de voir une différence directement dans la classe lorsque ces pratiques sont appliquées. Les résultats sont concrets et immédiats. Je suis convaincue que notre personnel est conscient des sacrifices qu’on a dû faire et qu’ils sont prêts à aider pour s’assurer qu’aucun élève ne reste sans service et que s’il est obligatoire, il sera offert. »

Précisons en terminant que 6 518 élèves ont été accueillis dans les écoles primaires et secondaires du Pays-des-Bleuets le 2 septembre, soit 100 de moins que l’an dernier. Le centre de services mentionne toutefois que 43 élèves qui sont déjà inscrits devraient s’ajouter plus tard ainsi qu’une quinzaine d’autres, comme c’est le cas habituellement, chaque année.