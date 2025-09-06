Cure de rajeunissement pour la piscine du parc Yvon-Massicotte

La piscine extérieure du parc Yvon-Massicotte a connu une cure de rajeunissement à Dolbeau-Mistassini alors que des travaux de réfection y ont récemment été effectués.

Les interventions visaient entre autres le remplacement des écumoires, des drains et de la tuyauterie sous la dalle ainsi que le scellement de fissures et le resurfaçage des bassins. La peinture des bassins, le remplacement de la promenade et la sécurisation de la clôture ont également été réalisés.

Ce projet – totalisant un investissement de 275 000 $ – a été soutenu financièrement par la MRC de Maria-Chapdelaine grâce au fonds de vitalisation (100 000 $), au fonds touristique municipal (67 000 $) ainsi que des sommes réservées à la Ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre du programme Vitalité du milieu (26 700 $).

Ce chantier s’inscrit dans une volonté d’assurer des infrastructures sportives sécuritaires et attrayantes pour toute la population, rappelle la conseillère en communication et relation avec le milieu de la Ville, Christine Sauvageau. La piscine du parc Yvon-Massicotte représente « un atout primordial pour l’attractivité de la ville et du camping municipal », avait mentionné le conseiller municipal Alexandre Tremblay l’été dernier.

Notons que les travaux de réfection de la piscine ont entraîné des frais supplémentaires non prévisibles de 57 778,98 $. « C’étaient des frais imprévus, mais nécessaires pour prolonger de 15 ans la durée de vie de cette piscine », a précisé le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, lors de la dernière séance du conseil municipal.

Les Dolmissois ont ainsi pu profiter de l’infrastructure pendant la saison estivale puisque la piscine a rouvert ses portes à la fin du mois de juin.

L’été 2025 a d’ailleurs été synonyme de renouveau pour plusieurs parcs à travers la municipalité. Modules de jeu, trampoline extérieur géant et mobilier urbain: les parcs Lions et des Copains ont fait peau neuve.

Ces projets sont nés des idées exprimées par les citoyens dans le cadre de l’élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts.