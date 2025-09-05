Célébrer l’alimentation locale sous toutes ses facettes

Sensibiliser la population à l’alimentation locale et durable, telle est la mission que s’est donnée la Ville de Dolbeau-Mistassini à l’occasion de la deuxième édition de Septembre nourricier. Au menu: fête des récoltes, marché public et tournée des aménagements comestibles.

En cohérence avec le plan de développement d’une communauté nourricière, la Ville de Dolbeau-Mistassini organise pour la deuxième année une série d’activités gratuites durant le mois de septembre pour favoriser l’alimentation saine et locale.

« On cherche à augmenter l’autonomie alimentaire en s’assurant que ce qui est produit ici reste le plus possible ici. Aussi, on veut la rendre [l’autonomie alimentaire] la plus accessible possible, que ce soit d’un point de vue monétaire ou physique », explique Mikaël Scattolin, conseiller en systèmes alimentaires durables et chargé de projet de l’événement.

Pour ce faire, la Ville souhaite renforcer les connaissances en alimentation en rapprochant les citoyens des producteurs locaux. Les Dolmissois sont ainsi invités à participer à la fête des récoltes, le samedi 6 septembre aux Jardins communautaires de la Trappe.

« On peut s’attendre sensiblement à la même formule que l’an dernier, mais avec un petit ajout. Lors de la première édition, le marché public était un événement distinct de la fête des récoltes. Cette année, les producteurs vont être sur place pendant l’événement. On a fusionné les deux événements pour que ça soit plus cohérent et que les producteurs puissent bénéficier de l’achalandage de la fête des récoltes», fait savoir Mikaël Scattolin.

Petits et grands seront accueillis avec des jeux gonflables, du maquillage pour enfants et une épluchette de maïs. Des ateliers et des conférences sont prévus, portant entre autres sur la conservation des aliments.

« Quand on arrive au temps des récoltes, on a habituellement beaucoup de légumes. On ne sait pas nécessairement quoi faire avec. On voulait donner des outils aux gens sur la conservation des aliments, que ce soit pour le cannage, le séchage ou la conservation. Il existe plusieurs méthodes qui sont efficaces », soutient-il.

Également, il sera possible de participer à une tournée à vélo des aménagements comestibles, le 13 septembre de 13 h à 15 h. Le parcours guidé est de 7,5 kilomètres. Il est nécessaire de réserver sa place pour participer. Il est possible d’emprunter un vélo pour prendre part à l’activité.

Augmenter l’achalandage

L’an dernier, la fête des récoltes avait attiré plus de 100 personnes. Les organisateurs désirent maintenant augmenter l’achalandage.

« On vise un peu plus de monde, entre 200 et 250 personnes. On aimerait voir si l’intérêt est confirmé pour une deuxième année, peut-être pour en faire une troisième édition avec plus d’activités, d’ateliers et de conférences. »

En parallèle, la Ville de Dolbeau-Mistassini a organisé un concours de potager urbain pour mettre en valeur les actions des citoyens en matière d’agriculture urbaine.